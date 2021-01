Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, VPCP cần phải tiếp tục là cơ quan gương mẫu, tiên phong trong việc thực hiện phương châm hành động của Chính phủ; phải tạo chuyển biến thực sự rõ nét về chất lượng tham mưu…

Sáng nay, 11/1,Văn phòng Chính phủ (VPCP) tổ chức cuộc gặp mặt cán bộ hưu trí, cùng dự cuộc gặp mặt có nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, các nguyên lãnh đạo Chính phủ, nguyên lãnh đạo VPCP và các cán bộ hưu trí VPCP.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi thân thiết và những lời chúc tốt đẹp nhất tới các nguyên lãnh đạo Chính phủ, nguyên lãnh đạo VPCP, các cán bộ hưu trí của VPCP.

Điểm lại một số nét lớn về tình hình đất nước, Thủ tướng cho biết, năm 2020, chúng ta vấp phải những khó khăn lớn như đại dịch Covid-19, thiên tai, bão lũ lịch sử. Tuy nhiên, chúng ta đã nỗ lực vượt qua thách thức, khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kinh tế vĩ mô ổn định, bền vững hơn. Các cân đối lớn của nền kinh tế được gia cường. Năng lực sản xuất gia tăng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc gặp mặt

Thủ tướng nhắc lại sự kiện khởi công dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng với công suất 480 MW, đưa công suất của các nhà máy trên dòng sông Đà (Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu) lên 6.000 MW, là cơ sở vật chất quan trọng cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đồng thời, tới đây, sẽ tiếp tục khởi công dự án nhiệt điện sạch, góp phần bảo đảm nguồn cung điện cho đất nước. Hôm nay, chúng ta cũng khánh thành hầm Hải Vân 2 trên quốc lộ 1, công trình hoàn toàn do đơn vị trong nước thi công với thời gian ngắn hơn mặc dù dài hơn so với hầm số 1 (do Nhật Bản thi công).

Nhấn mạnh một thành công nữa là việc điện tử hóa hệ thống điều hành, Thủ tướng đánh giá, nhiệm kỳ này, VPCP có nhiều đổi mới. VPCP đã tập trung công tác cải cách thể chế, chính sách pháp luật để tháo gỡ, tạo điều kiện cho phát triển, nâng cao đời sống người dân.

“Các đồng chí đã bám sát nhiệm vụ của Chính phủ để tổng hợp, tham mưu, đề xuất, kiểm tra, đôn đốc thực hiện”, Thủ tướng nói. Một trong những điểm nổi bật nhất của VPCP thời gian qua là đưa vào vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia, để giảm chi phí, giảm thủ tục cho người dân, doanh nghiệp. Đặc biệt, Tổ công tác của Thủ tướng đã đôn đốc, kiểm tra các mặt, các địa phương một cách rốt ráo, quyết liệt, do đó, tỷ lệ nhiệm vụ mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao bị nợ đọng chỉ còn dưới 1,8%. Công tác tham mưu tổng hợp, công tác thông tin, hậu cần phục vụ đều tiến bộ.

Thách thức trước mắt còn rất lớn, Thủ tướng nhấn mạnh, VPCP cần nhận thức rõ, nỗ lực vượt qua, làm sao có những thể chế, chính sách tốt, hội nhập sâu rộng, góp phần đưa đất nước tiến lên.

Năm 2021, Chính phủ đề ra phương châm hành động là “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển”. Thủ tướng cho rằng, với nhiệm vụ rất nặng nề, VPCP cần phải tiếp tục là cơ quan gương mẫu, tiên phong trong việc thực hiện phương châm của Chính phủ; phải tạo chuyển biến thực sự rõ nét về chất lượng tham mưu, cần chủ động hơn, tích cực hơn, hiệu quả hơn, nhất là trong công tác phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan của Chính phủ.

Đặc biệt quan tâm đến tham mưu xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách; chủ động nắm bắt và phát hiện vấn đề vướng mắc, bất cập trong thực tiễn để tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giải quyết.

Tiếp tục phát huy giữ gìn đoàn kết nội bộ, nâng cao chất lượng cán bộ, tạo sức mạnh tổng hợp trong cơ quan.

Đề nghị VPCP tiếp tục quan tâm đến các cán bộ hưu trí, Thủ tướng bày tỏ mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Chính phủ và VPCP, các đồng chí chuyên gia tiếp tục giúp đỡ, đóng góp các kinh nghiệm quý báu trong việc xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động. “Tôi rất vui mừng khi nhận được thư góp ý của các đồng chí trong một số công việc và chúng tôi lắng nghe, trả lời các vấn đề đồng chí nêu ra”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng tặng quà mừng thọ các cụ trên 90 tuổi

Vận hành 4 hệ thống thông tin nền tảng giúp tiết kiệm trên 9.800 tỷ/năm

Tại cuộc gặp mặt, thông báo một số nét về kết quả hoạt động của VPCP trong năm qua, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết, đã trình ban hành 9 Nghị định về điều kiện kinh doanh (ĐKKD), cắt giảm, đơn giản hóa thêm 239 ĐKKD.

Như vậy, từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã trình ban hành 37 văn bản, thay đổi căn bản quy trình thực hiện thủ tục hành chính từ thủ công sang điện tử, từ giấy tờ sang phi giấy tờ; cắt giảm, đơn giản hóa 1.097 thủ tục hành chính; cắt giảm, đơn giản hóa 3.893/6.191 ĐKKD (63%), 6.776/9.926 danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành (đạt 68%). Tiết kiệm hơn 18 triệu ngày công, tương đương 6.300 tỷ đồng/năm.

VPCP quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng là “nghĩ lớn, nhìn tổng thể, làm nhanh, bắt đầu từ những việc nhỏ nhất” để hiện thực hóa kế hoạch xây dựng Chính phủ điện tử. Tiên phong thực hiện văn phòng phi giấy tờ. Tích hợp chữ ký số, xử lý hồ sơ qua mạng, số hóa văn bản tài liệu. 2 năm trở lại đây, mỗi năm phát hành gần 27.000 văn bản, hoàn toàn điện tử (trừ hệ mật), tiết kiệm 148 tỷ đồng/năm.

Việc đưa vào vận hành 4 hệ thống thông tin nền tảng đã tiết kiệm trên 9.800 tỷ/năm cho xã hội, bao gồm: (1) Trục liên thông văn bản quốc gia đã kêt nối gửi nhận giữa 95/95 cơ quan Trung ương và 63 địa phương, đã có hơn 3,8 triệu văn bản điện tử gửi, nhận qua Trục, tiết kiệm 1.200 tỷ/năm; (2) Hệ thống e-Cabinet, xử lý thay thế 223.000 hồ sơ giấy, tiết kiệm 169 tỷ/năm; (3) Cổng Dịch vụ công quốc gia sau 1 năm phục vụ hơn 102,5 triệu lượt truy cập, hơn 42.000 giao dịch thanh toán trực tuyến và gần 769.000 hồ sơ nộp trực tuyến; tích hợp, cung cấp hơn 2.700 dịch vụ, gần 7.000 TTHC (tiết kiệm 8.100 tỷ/năm); (4) Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia và Trung tâm chỉ đạo, điều hành được Thủ tướng khai trương đã vận hành, tích hợp 106/200 chỉ tiêu KTXH (tiết kiệm khoảng 460 tỷ/năm). 3 trong 4 Hệ thống trên được bình chọn nằm trong 10 sự kiện nổi bật của năm 2019, 1 Hệ thống được bình chọn là sự kiện nổi bật 2020.

Năm 2021, theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm, VPCP quyết bám sát phương châm hành động của Chính phủ đề ra năm 2021 là “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển”, với 8 trọng tâm, 11 nhóm giải pháp, 188 nhiệm vụ, để hiện thực hóa thành những kết quả cụ thể.

“Gặp mặt với các cán bộ hưu trí mỗi dịp Xuân về là dịp để cán bộ công chức hôm nay bày tỏ tình cảm với các thế hệ cha anh đi trước, những cán bộ công chức đã cống hiến cho truyền thống VPCP”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP bày tỏ. Trong 806 cán bộ hưu trí của VPCP, năm nay VPCP vui mừng được tổ chức mừng thọ cho 60 cụ.



Một số hình ảnh tại buổi gặp mặt:

Thủ tướng mừng thọ các cụ trên 90 tuổi - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tặng quà mừng thọ các cụ 80 tuổi

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tặng quà mừng thọ các cán bộ hưu trí 70 tuổi

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng thông báo một số nét về kết quả hoạt động của VPCP trong năm qua

Ông Nguyễn Đăng Chất - Trưởng Ban liên lạc cán bộ hưu trí VPCP phát biểu tại buổi gặp mặt



Theo VGP