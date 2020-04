Ngày 10/4, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Công an, Công an tỉnh Yên Bái công bố quyết định về công tác cán bộ.

Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái trao quyết định điều động Đại tá Trần Kim Hải, Phó giám đốc Công an tỉnh đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó giám đốc Học viện An ninh nhân dân.

Thiếu tướng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Đại tá Hải trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh thời gian qua, đồng thời mong muốn trên cương vị công tác mới, Đại tá sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng và có nhiều đóng góp hơn nữa cho phát triển lý luận khoa học nghiệp vụ an ninh nói riêng và sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự của lực lượng Công an nhân dân nói chung.

Đại tá Trần Kim Hải được luân chuyển công tác từ Học viện An ninh nhân dân đến Công an tỉnh Yên Bái từ tháng 9/2014. Gần 6 năm công tác tại Công an tỉnh, ông đã cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh tích cực tham mưu, đề xuất lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Yên Bái nhiều chủ trương, biện pháp, phương án, kế hoạch công tác bảo vệ an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Dưới sự chỉ đạo của Đại tá Trần Kim Hải, công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội và cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực, tinh thần, thái độ, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm công tác giải quyết các thủ tục hành chính được nâng cao.

Các chỉ số cải cách hành chính hàng năm của Công an tỉnh Yên Bái luôn ở mức cao, tốp đầu trong 63 tỉnh, thành phố.

