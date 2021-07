Chiều 12/7, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã làm việc với tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn.

Trước khi làm việc với UBND tỉnh về các nội dung trên, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và đoàn công tác đã đến thị sát cơ sở cách ly tập trung ký túc xá Trường Cao đẳng Dầu khí (phường Long Tâm, TP Bà Rịa).

Báo cáo nhanh với Phó Thủ tướng, bác sĩ Hà Văn Thanh, thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh cho biết, cơ sở này có sức chứa 1.200 người, hiện đang thực hiện cách ly y tế tập trung cho 211 trường hợp.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thị sát cơ sở cách ly tập trung ký túc xá Trường CĐ Dầu khí



Tính đến 12h ngày 12/7, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ghi nhận 64 ca dương tính với SARS-CoV-2 ngoài cộng đồng và đang điều trị cho 140 ca bệnh cách ly sau khi nhập cảnh.

Tại buổi khảo sát, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị lãnh đạo tỉnh tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ điều trị cho các bệnh nhân Covid-19, bảo đảm điều kiện sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế và những người làm nhiệm vụ trong các khu cách ly.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Văn Thọ báo cáo, đến nay địa phương đã ghi nhận 204 ca dương tính, trong đó có 64 ca lây nhiễm cộng đồng, với 15 chuỗi lây.

Số trường hợp cách ly tập trung là 1.437 người, riêng số cách ly tập trung trong đợt dịch lần thứ 4 này là 478 trường hợp. Tỉnh cũng đã có 21 cơ sở cách ly tập trung, với sức chứa hơn 4.900 người.

Người đứng đầu tỉnh nhận định, nguy cơ dịch bệnh vẫn thường trực, nhất là

nguồn lây từ người nhập cảnh. Do đó, địa phương sẽ quyết liệt hơn nữa trong công tác chống dịch thời gian tới.

Về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, ông Nguyễn Văn Thọ cho biết,

các ngành kinh tế của tỉnh duy trì mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Cụ thể, tổng thu ngân sách Nhà nước đạt gần 67%, tăng hơn 19,6% so với cùng kỳ 2020; thu hút đầu tư nước ngoài tăng cả về số dự án (tăng 7,7%) và vốn đăng ký (tăng 2,7 lần). Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được tỉnh quan tâm, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, tỉnh không được chủ quan, lơ là.

Tỉnh phải đảm bảo đủ nguồn lực, cơ sở vật chất để phòng, chống dịch như: bệnh viện dã chiến, khu cách ly tập trung, trang thiết bị, các sinh phẩm phòng, chống dịch.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý, tỉnh cần có các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả cho công nhân lao động trong các khu công nghiệp; tăng cường công tác tuyên truyền để người lao động nâng cao ý thức và hợp tác phòng, chống dịch bệnh...

Bác sĩ Hà Văn Thanh (ngoài cùng, bên trái) thành viên BCĐ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu báo cáo Phó Thủ tướng về hoạt động cơ sở cách ly

Phó Thủ tướng đề nghị lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ cách ly, điều trị cho các bệnh nhân Covid-19

Quang Hưng