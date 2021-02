Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh ngày 17/2 đã tham dự phiên thảo luận của Liên hợp quốc với chủ đề về tiếp cận vắc xin Covid-19 một cách công bằng.

Nhận lời mời của Ngoại trưởng Anh Dominic Raab, Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tháng 21, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tham dự phiên thảo luận trực tuyến cấp cao của Hội đồng bảo an với chủ đề “Duy trì hòa bình và an ninh quốc tế: Thực hiện Nghị quyết 2532 nhằm bảo đảm tiếp cận vắc xin Covid-19 một cách công bằng trong bối cảnh xung đột và mất an ninh”.

Tại cuộc họp, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterress khẳng định, đại dịch Covid-19 tiếp tục ảnh hưởng đến hòa bình, an ninh quốc tế, làm chậm quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững; nhấn mạnh cần kịp thời phổ cập và bảo đảm công bằng trong tiếp cận vắc xin.

Tổng thư ký Liên hợp quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục ủng hộ cơ chế tiếp cận vắc xin toàn cầu (COVAX), lời kêu gọi ngừng bắn toàn cầu, Nghị quyết 2532 và các nỗ lực chung của hệ thống đa phương toàn cầu do Liên hợp quốc dẫn dắt để triển khai chiến dịch tiêm chủng toàn cầu.

Các nước nhấn mạnh việc phổ cập vắc xin Covid-19 an toàn và hiệu quả đóng vai trò quan trọng trong việc hạn chế sự lây lan của đại dịch và hạn chế những tổn thất về kinh tế, sức khỏe, giáo dục; kêu gọi cộng đồng quốc tế đảm bảo không ai bị bỏ lại trong chiến dịch tiêm chủng.

Các nước quan ngại trước những thách thức trong việc phân phối vắc xin, nhất là tại các khu vực chịu ảnh hưởng bởi xung đột và bất ổn; đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết thực hiện đầy đủ lời kêu gọi ngừng bắn toàn cầu của Tổng thư ký Liên hợp quốc, Nghị quyết 2532 của Hội đồng bảo an.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định, cộng đồng quốc tế cần hợp tác triển khai hiệu quả một chiến lược ứng phó đại dịch và tiêm chủng hiệu quả.

Phó Thủ tướng cho rằng cần coi vắc xin là tài sản chung của cả cộng đồng quốc tế, bảo đảm tiếp cận vắc xin với giá cả phù hợp cho tất cả các nước và ưu tiên cho nhóm dân số có nguy cơ lây nhiễm cao và tuyến đầu chống dịch; kêu gọi các nước tăng cường đóng góp cho Cơ chế COVAX để có thể phân phối vắc xin rộng rãi tới các nước đang phát triển và người dân trong khu vực xung đột.

Đồng thời, việc bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định và bảo vệ các cơ sở hạ tầng thiết yếu là yếu tố then chốt để tạo điều kiện cho việc phổ cập vắc xin. Phó Thủ tướng kêu gọi Hội đồng bảo an tăng cường thực hiện Nghị quyết 2532, nhất là kêu gọi ngừng bắn toàn cầu, coi đây là những điều kiện tiên quyết cho Liên hợp quốc và các bên liên quan phân phối vắc xin trên thực địa vì mục đích nhân đạo.

Cộng đồng quốc tế cần giải quyết tận gốc các nguyên nhân dẫn đến xung đột, bất ổn, bất bình đẳng và bất công; tham gia vào các nỗ lực đa phương toàn cầu do Liên hợp quốc dẫn dắt để xây dựng hệ thống y tế mạnh và tự cường, thúc đẩy hợp tác phát triển, thương mại và kinh tế toàn cầu sau đại dịch.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh nhấn mạnh, cộng đồng quốc tế cần tiếp tục đoàn kết và tăng cường hợp tác đa phương toàn cầu và khu vực để điều phối hiệu quả các nỗ lực chung phòng chống dịch.

Là thành viên tích cực của ASEAN và Liên hợp quốc, Việt Nam cam kết tiếp tục đóng góp hết sức mình vào nỗ lực chung cùng các nước vượt qua đại dịch.

Thành Nam

