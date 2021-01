Sáng 9/1, tỉnh Long An tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP Tân An hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Với quyết tâm cao, nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị và nhân dân đến năm 2019 TP Tân An, tỉnh Long An có 5/5 xã trên địa bàn được công nhận đạt chuẩn NTM. Trong đó từ năm 2011-2019, địa phương đã huy động gần 339 tỉ đồng, trong đó vốn người dân đóng góp trên 18 tỉ đồng.

Đến thời điểm này 100% tuyến đường cấp xã đều đã được nhựa hóa, bêtông hóa; 100% số hộ dân sử dụng điện an toàn, 12/12 trường học các cấp tại 5 xã và 5/5 xã được công nhận đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Hộ nghèo giảm còn 0,7%, khu vực nông thôn giảm còn 1,2%.

Nhiều tuyến đường công viên được TP Tân An xây dựng mới.

Từ một đô thị loại III có điểm xuất phát thấp, qua 10 năm đầu tư xây dựng và phát triển, Tân An đã được công nhận đô thị loại II và có nhiều bước phát triển vượt bậc, trở thành một đô thị giàu tiềm năng phát triển, kinh tế của thành phố duy trì phát triển với tốc độ khá cao và ổn định, đạt mức tăng trưởng bình quân 11,6%/năm.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt trên 58 triệu đồng, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện đáng kể, bộ mặt nông thôn thay đổi khá toàn diện cùng với tốc độ đô thị hóa nhanh, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Đặc biệt, thành phố đã hình thành được 02 cụm công nghiệp, với tổng diện tích 134,4 ha và đã thu hút được 38 doanh nghiệp đến đầu tư.

Tân An hoàn thành đoạn kè nội đô khang trang sạch đẹp.

Ông Võ Hồng Thảo – Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân TP Tân An, Long An cho biết: “Đinh hướng sắp tới, TP Tân An sẽ tập trung tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt đuợc, đặc biệt là quan tâm công tác bảo vệ môi trường nông thôn. TP xác định từ năm 2021 đến 2025 sẽ có 4 xã đạt nông thôn mới nâng cao và 1 xã sẽ đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu ngay vào cuối 2025”.

Khen thưởng các tập thể cá nhân xuất sắc

Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ thường xuyên và liên tục, thời gian tới, TP Tân An tập trung phát huy sức mạnh của nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội; tiếp tục tuyên truyền, vận động về xây dựng nông thôn mới bền vững, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong cuộc vận động để đạt được mục tiêu đề ra trong thời gian sớm nhất.

Theo đó, tiếp tục củng cố, nâng chất toàn diện 19 tiêu chí xã NTM ở 5 xã NTM; đưa giá trị sản xuất ngành chủ yếu bình quân đạt từ 11,5 đến 11,7%/năm; Giải quyết việc làm mới cho 5.000 lượt người/năm; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 92%...

Uỷ viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình tặng hoa cho Mẹ VNAH.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo, Uỷ viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình cho rằng đây mới chỉ là thành quả ban đầu. Trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An và thành phố Tân An cần tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được; tập trung phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; Quan tâm bố trí nguồn lực, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các cơ chế, chính sách vào điều kiện cụ thể của địa phương, tập trung huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ, hiện đại gắn với phát triển đô thị. Tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức để các tầng lớp nhân dân chủ động, nhiệt tình, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới…

Uỷ viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình phát biểu chỉ đạo.

Đối với thành phố Tân An, từ những thành tựu đã đạt được qua 10 năm xây dựng và phát triển, thành phố cần phát huy hơn nữa, tiếp tục tìm ra những giải pháp đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng thành phố Tân An văn minh-giàu đẹp, xứng đáng là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh Long An.

“Thành phố Tân An cần tổ chức thực hiện tốt các chương trình kinh tế trọng điểm đã đề ra, chú trọng công tác cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư phát triển doanh nghiệp; tập trung huy động có hiệu quả các nguồn lực để phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng tốt thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0 để xây dựng các xã trở thành xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu”, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh.

Uỷ viên TƯ Đảng - Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ đến dự buỗi lễ

Trước đó, sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình cũng đã đến dự buổi họp mặt kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam và tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại tỉnh Long An. Tại đây các đại biểu cùng nhau ôn lại lịch sử vẻ vang cũng như những đóng góp của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An qua các thời kỳ.

