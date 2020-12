Sáng 21/12, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 phối hợp với UBND tỉnh Long An tổ chức Lễ khánh thành Đền thờ liệt sỹ, Di tích lịch sử quốc gia Khu vực Đồn Long Khốt tại xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An.

Đến dự còn có Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước và các tướng lĩnh Bộ Quốc Phòng, Quân khu 7, lãnh đạo và nhân dân tỉnh Long An…

Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho biết, việc xây dựng Đền thờ liệt sỹ Long Khốt để Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh và các cựu chiến binh, thân nhân liệt sỹ có không gian trang nghiêm, linh thiêng tri ân các anh hùng liệt sỹ.

“Xây dựng, tôn tạo khu di tích đã khó, giữ gìn và phát huy cao độ những giá trị về lịch sử, văn hóa của di tích còn khó hơn. Trách nhiệm của mỗi chúng ta hôm nay là phải làm cho Di tích lịch sử quốc gia Khu vực Đồn Long Khốt ngày một khang trang, sạch đẹp, đáp ứng yêu cầu giữ gìn, phát huy truyền thống yêu nước và những giá trị bền vững của văn hóa Việt Nam vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Làm sao để tinh thần yêu nước của thế hệ cha ông năm xưa được khơi dậy và phát huy, trở thành nền tảng và động lực cho chúng ta, nhất là thế hệ trẻ, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh nhà và đất nước”, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh.

Di tích lịch sử quốc gia Khu vực Đồn Long Khốt chính thức khởi công xây dựng ngày 3/9/2020, do UBND huyện Vĩnh Hưng làm chủ đầu tư, quản lý dự án; Liên hiệp Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai (Donaco-op) tài trợ kinh phí và Hợp tác xã Tiểu thủ công nghiệp Đại Nam chịu trách nhiệm thi công.

Sau hơn 3 tháng thi công, đến nay các hạng mục giai đoạn 1 của công trình đã hoàn thành theo đúng kế hoạch và đảm bảo tiến độ, chất lượng theo hồ sơ thiết kế ban đầu.

Di tích lịch sử quốc gia Khu vực Đồn Long Khốt là công trình có quy mô và ý nghĩa lịch sử to lớn. Là nơi ghi dấu những cống hiến, hy sinh to lớn của các Trung đoàn 1, 2, 3 trực thuộc Sư đoàn 5; Trung đoàn 174; quân và dân địa phương cùng các đơn vị chủ lực khác trong giai đoạn năm 1972-1975. Theo thống kê chưa đầy đủ, có hơn 1.100 cán bộ chiến sĩ hy sinh trên mảnh đất này.

Đây cũng là nơi ghi dấu chiến công 43 ngày đêm bảo vệ biên giới Tây Nam Tổ quốc vào năm 1978 của Bộ đội Biên phòng Long An, gắn với đó là Lễ tri ân các anh hùng liệt sĩ vào ngày 19/5 hàng năm có giá trị lịch sử, văn hóa quan trọng và quý báu đối với nhân dân địa phương.

Theo ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Tỉnh ủy Long An, Di tích lịch sử Khu vực Đồn Long Khốt chứa đựng những giá trị lịch sử, an ninh quốc phòng, văn hóa và nhân văn sâu sắc. Công trình đưa vào sử dụng sẽ đáp ứng nguyện vọng thiết tha của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 174, Sư đoàn 5, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân huyện Vĩnh Hưng nói riêng và nhân dân Long An nói chung.

