Trung tướng Nguyễn Minh Đức sinh năm 1969, quê quán tỉnh Nam Định Trình độ chuyên môn: Giáo sư Khoa học An ninh, Tiến sĩ Luật Hiến pháp, Cử nhân Luật Điều tra hình sự. Ông hiện là Phó Bí thư Chi bộ Quốc phòng và An ninh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội;Ủy viên Hội đồng khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV