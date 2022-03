Sáng 17/3, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam trao quyết định về việc điều động Trung tá Nguyễn Văn Tuấn, Phó Cục trưởng, Thư ký của Thứ trưởng Bộ Công an đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng trao quyết định cho Trung tá Nguyễn Văn Tuấn (cầm hoa) giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam Nguyễn Văn Tuấn cảm ơn sự tín nhiệm của Bộ Công an và hứa với cương vị mới sẽ không ngừng học hỏi, nêu cao tinh thần trách nhiệm để cùng lãnh đạo Công an tỉnh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Trung tá Nguyễn Văn Tuấn (41 tuổi, quê huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam); Trình độ: tiến sĩ tội phạm học và điều tra tội phạm, cử nhân Cảnh sát kinh tế - Học viện Cảnh sát nhân dân, cử nhân tiếng Anh, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Tuấn từng trải qua các vị trí công tác như: trợ giảng, giảng viên Học viện Cảnh sát nhân dân đến Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng, Phó Cục trưởng, Thư ký của Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an.

Công Sáng