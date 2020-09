Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Quảng Ninh cần khơi dậy và phát huy tối đa các tiềm năng để tạo động lực mới cho tăng trưởng, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới đột phá với xung lực là khoa học công nghệ.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, khai mạc sáng 26/9.

Theo Chủ tịch Quốc hội, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Quảng Ninh đã khai thác các tiềm năng, triển khai bài bản, sáng tạo các chủ trương của Đảng, Nhà nước, vững bước vượt qua những khó khăn, đạt được những thành tựu nổi bật, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội XII của Đảng.

Trong đó, kinh tế liên tục tăng trưởng với mật độ cao, bình quân đạt 10,7%/năm, cơ cấu kinh tế và mô hình tăng trưởng chuyển dịch theo hướng tích cực. Dịch vụ du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, chất lượng tăng trưởng tiến bộ, quy mô của nền kinh tế tăng mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh sáng nay.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Quảng Ninh là một trong những địa phương đi đầu trong lĩnh vực cải cách hành chính. Ba năm liên tục từ 2017 - 2019 có chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số cải cách hành chính, chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với các cơ quan hành chính Nhà nước, chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin thuộc nhóm dẫn đầu cả nước.

“Với tỉ lệ đô thị hóa cao, nguồn nhân lực có chất lượng gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động, Quảng Ninh có tiền đề căn bản và động lực quan trọng để trở thành tỉnh công nghiệp phát triển hiện đại vào năm 2030”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói.

Thúc đẩy khởi nghiệp

Chủ tịch Quốc hội cơ bản tán thành với phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã nêu trong dự thảo báo cáo chính trị, đồng thời lưu ý năm nội dung cần thảo luận.

Đầu tiên, tỉnh cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, tầm nhìn chiến lược, đẩy mạnh thực thi quy hoạch phát triển, các khâu đột phá, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Thúc đẩy khởi nghiệp, ưu tiên đổi mới, sáng tạo với sự đột phá mà xung lực là khoa học công nghệ.

Thứ hai, Quảng Ninh cần sớm hoàn thành việc xây dựng quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng để làm cơ sở định hướng phát triển. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh để các thành phần kinh tế cùng phát triển.

Thứ ba, tỉnh cần tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và lao động có kỹ năng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế nhanh.

Thứ tư, bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, sẵn sàng ứng phó có hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống. Xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc nơi biên cương tổ quốc.

Thứ năm, tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng đồng bộ và thống nhất với xây dựng và nâng cao năng lực, hiệu quả quản trị của chính quyền các cấp trong tổng thể xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

Nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của công tác nhân sự, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đại hội tập trung, thận trọng và sáng suốt lựa chọn bầu được BCH Đảng bộ tỉnh khóa mới có cơ cấu hợp lý, bảo đảm tính kế thừa, liên tục phát triển, gồm những đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, phải vừa có đức vừa có tài, trong đó đức là gốc.

Mục tiêu là trung tâm phát triển toàn diện của phía Bắc

Phát biểu khai mạc đại hội trước đó, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh, tỉnh Quảng Ninh đã đạt được nhiều thành tựu trên mọi phương diện, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 15/17 chỉ tiêu quan trọng mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong toàn Đảng bộ đã được đẩy mạnh toàn diện gắn với xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký trình bày báo cáo tại Đại hội.

Đến nay, kinh tế liên tục tăng trưởng cao và ổn định, cơ cấu chuyển dịch tích cực theo hướng bền vững, chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”. Tốc độ tăng trưởng bình quân năm năm đạt 10,7%, cơ bản đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIV đề ra.

Đề cập về mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh sẽ xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc.

Đoàn Bổng