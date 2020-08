Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội, được bầu giữ chức danh Bí thư Đảng ủy Công an TP nhiệm kỳ 2020-2025.

Chiều nay (17/8), Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an TP Hà Nội lần thứ XXVIII bế mạc. Các đại biểu đã bầu 26 thành viên vào Ban Chấp hành Đảng bộ Công an TP Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an TP Hà Nội.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Công an TP Hà Nội. Ông cũng được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an TP Hà Nội.

Đại hội cũng đã bầu 9 đại biểu, trong đó có 8 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội.

Phát biểu bế mạc đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP khẳng định, thành công của đại hội cũng như những kết quả quan trọng mà Đảng bộ Công an thành phố đã đạt được trong nhiệm kỳ qua đều có sự đóng góp rất quan trọng của BCH Đảng bộ Công an TP qua các thời kỳ.

Đại hội đánh giá cao và trân trọng cảm ơn sự đóng góp của các cán bộ đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng Đảng bộ, xây dựng lực lượng Công an thủ đô trong sạch, vững mạnh, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân.

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung tin tưởng, với tinh thần đoàn kết cao, BCH Đảng bộ Công an TP sẽ tập trung hết khả năng, trí tuệ để lãnh đạo toàn Đảng bộ và Công an TP thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đề ra.

