Ông Võ Trọng Hải, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An vừa được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

Chiều nay (16/4), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Ông Võ Trọng Hải, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An được giới thiệu, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh. Sau đó, ông Hải được HĐND bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021, thay ông Trần Tiến Hưng.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động ông Trần Tiến Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, thôi giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, đến nhận công tác tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Thiếu tướng Võ Trọng Hải

100% ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã biểu quyết thống nhất miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Trần Tiến Hưng và giới thiệu đồng chí Võ Trọng Hải để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Thiếu tướng Võ Trọng Hải (SN 1968), quê xã Đức Hòa, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Trước khi được bầu làm Chủ tịch tỉnh, ông Võ Trọng Hải từng đảm nhiệm các chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Thiện Lương