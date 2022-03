Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định về việc thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng đối với ông Lê Quốc Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/3.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng sinh ngày 20/8/1966, quê ở xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế. Ông tốt nghiệp Trường ĐH Cảnh sát nhân dân, cao cấp Lý luận chính trị.

Ông từng có nhiều năm công tác tại Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế. Tháng 8/2015, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Sau hơn 3 năm giữ chức vụ này, ông được Bộ trưởng Công an điều động về công tác tại Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, sau đó được bầu làm Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương. Năm 2019, ông được thăng cấp hàm Thiếu tướng. Tháng 4/2020, ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an.

Tại Đại hội XIII của Đảng, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Thành Nam