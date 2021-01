Hôm nay, 21/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã điện đàm với Thủ tướng Australia Scott Morrison để trao đổi về quan hệ song phương và các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.

Thủ tướng Australia Scott Morrison chúc mừng những thành công vượt bậc của Việt Nam trong năm 2020, trở thành hình mẫu thành công hiếm có trên thế giới về kiểm soát hiệu quả đại dịch Covid-19, đồng thời vẫn giữ ổn định và phát triển kinh tế-xã hội trong bối cảnh kinh tế toàn cầu lâm vào suy thoái nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ.

Thủ tướng Scott Morrison chúc mừng và tin tưởng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Việt Nam sẽ thành công tốt đẹp; chúc mừng Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch ASEAN 2020. Việc ký Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) đã mở ra cơ hội mới cho tự do hóa, thuận lợi cho thương mại và đầu tư, góp phần hỗ trợ phục hồi kinh tế chung của toàn khu vực. Ông cũng cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ đưa cơ chế họp cấp cao ASEAN-Australia thành thường niên.

Thủ tướng Scott Morrison mong muốn quan hệ hai nước sẽ được nâng lên thành Đối tác Chiến lược toàn diện vào năm 2023 nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Australia.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai bên tích cực khai thác hiệu quả các tiềm năng và thế mạnh hợp tác, phấn đấu sớm trở thành một trong 10 đối tác thương mại hàng đầu của nhau và tăng gấp đôi dòng đầu tư hai chiều, hướng tới phục hồi bền vững sau đại dịch, trong đó có việc sớm hoàn tất và ký kết Chiến lược EEES, phát huy hiệu quả hợp tác trong Hiệp định CPTPP, RCEP nhằm thúc đẩy thương mại, giảm thiểu tranh chấp.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc điện đàm.

Thủ tướng đề nghị Australia tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật và mở cửa thị trường hơn nữa cho nông sản Việt Nam, như tôm tươi nguyên con, nhãn, chanh leo, chôm chôm, vú sữa và các nông sản khác. Khuyến khích các doanh nghiệp lớn của Australia tăng cường đầu tư về viễn thông, hạ tầng, nông nghiệp công nghệ cao, tài chính - ngân hàng, khai khoáng, năng lượng, chế tạo, giáo dục, du lịch….

Thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực quân y, an ninh mạng, công nghiệp quốc phòng; tiếp tục tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt sinh sống, học tập và làm việc, gìn giữ văn hóa và ngôn ngữ Việt tại Australia.

Hai Thủ tướng khẳng định tình hữu nghị, hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau là động lực mạnh mẽ thúc đẩy hợp tác ngày càng hiệu quả, sâu rộng giữa hai nước; nhất trí sẽ hợp tác thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược ASEAN - Australia phát triển sâu rộng, hiệu quả.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác, duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không; bảo đảm các quyền và lợi ích chính đáng như quy định tại Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982; giải quyết hòa bình các tranh chấp dựa trên luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982; thực hiện đầy đủ và hiệu quả DOC; tiến tới đạt được COC thực chất, hiệu quả và phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm UNCLOS 1982.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao kết quả chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Scott Morrison năm 2019, mời Thủ tướng Scott Morrison và phu nhân thăm lại Việt Nam.

Thủ tướng Scott Morrison cảm ơn, vui vẻ nhận lời và cũng bày tỏ mong muốn được đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân thăm Australia trong thời gian tới.

Thành Nam