Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm nay đã tiếp ông Nikolai Patrushev, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga nhân chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Ngày 17/3, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật ông Nikolai Patrushev, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga nhân chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam theo lời mời của Bộ trưởng Công an.

Đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Hội đồng An ninh Liên bang Nga, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng chuyến thăm của Đoàn thể hiện tình hữu nghị, mối quan hệ hợp tác gắn bó giữa hai nước Việt Nam-Liên bang Nga nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và Hội đồng An ninh Liên bang Nga nói riêng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ lời cảm ơn chân thành đối với nhân dân Liên Xô và nhân dân Nga anh em đã luôn dành cho Việt Nam sự giúp đỡ chí tình; khẳng định hợp tác an ninh, quốc phòng là một trong những trụ cột của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, được hai bên chú trọng củng cố và tăng cường.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọngtiếp thân mật Ngài Nikolai Patrushev, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mong muốn Việt Nam và Liên bang Nga tiếp tục tăng cường, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực an ninh truyền thống, phi truyền thống, cũng như các lĩnh vực khác, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Ông Nikolai Patrushev nhiệt liệt chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ta và chúc mừng ông Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương; trân trọng chuyển tới đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lời thăm hỏi chân thành của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev.

Ngài Nikolai Patrushev đã thông tin cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về một số nội dung chính trong hợp tác với Bộ Công an Việt Nam; khẳng định Liên bang Nga coi trọng và luôn mong muốn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga tiếp tục được tăng cường, phát triển ổn định, bền vững trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp.

Một trong những mục đích quan trọng trong chuyến thăm lần này của Đoàn đại biểu Hội đồng An ninh Liên bang Nga là hiện thực hóa các nội dung đã trao đổi giữa Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong các cuộc điện đàm gần đây.

Cũng trong chiều nay, Thủ tướng cũng đã tiếp ông Patrusev Nikolai Platonovich.

Chào mừng Thư ký Hội đồng an ninh quốc gia Nga thăm Việt Nam, Thủ tướng hoan nghênh kết quả làm việc của đoàn với Bộ Công an và Bộ Quốc phòng. Điều này càng khẳng định quan hệ hợp tác an ninh, quốc phòng là trụ cột của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Thủ tướng tiếp Thư ký Hội đồng an ninh quốc gia Nga.

Thủ tướng nêu rõ, Đại hội Đảng XIII đã khẳng định Việt Nam tiếp tục đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ. Trong đó, Liên bang Nga là đối tác truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện và luôn là ưu tiên cao trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. “Chúng tôi luôn tin tưởng các bạn, điều gì làm được để đóng góp cho quan hệ chiến lược 2 nước chúng tôi sẽ làm hết mình”, Thủ tướng nói.

Cảm ơn Thủ tướng dành thời gian tiếp, Đại tướng Nikolai Platonovich bày tỏ ấn tượng về các cuộc làm việc với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. Ông tin tưởng những nghị quyết mà Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua sẽ thúc đẩy sự phát triển năng động của Việt Nam, thúc đẩy quan hệ hợp tác Nga – Việt với tinh thần đối tác chiến lược toàn diện.

Vấn đề cấp bách hiện nay là chống đại dịch Covid-19, ông cảm ơn Việt Nam đã tặng Nga vật tư y tế, cử chỉ này minh chứng tốt đẹp cho mối quan hệ hai nước. Ông thông báo, Tổng thống Liên bang Nga đã quyết định tặng nhân dân Việt Nam một lô vaccine Sputnik-V. Trên tinh thần hữu nghị giữa hai nước, Nga sẵn sàng cung cấp cho Việt Nam số lượng đầy đủ loại vaccine này.

Trong bối cảnh đại dịch, việc củng cố mối quan hệ kinh tế, thương mại là rất quan trọng. Đại tướng Patrusev Nikolai Platonovich cho rằng, nhờ việc thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu, kim ngạch thương mại song phương đã tăng mạnh.

Ông đề nghị Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Nga làm ăn thành công tại Việt Nam, nhất là tại các dự án thăm dò khí đốt, sản xuất động cơ, đầu tư xây dựng các nhà máy điện... Nga sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong đấu tranh phòng chống rửa tiền, đấu tranh chống khủng bố; khẳng định việc thúc đẩy quan hệ song phương trong tình hình hiện nay đáp ứng nhu cầu của nhân dân hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Việt Nam rất quan tâm những vấn đề mà Đại tướng nêu ra. Mặc dù khó khăn do đại dịch Covid-19, nhưng hai nước vẫn thúc đẩy quan hệ hợp tác chính trị, ngoại giao, an ninh, quốc phòng, kinh tế - thương mại, đầu tư. Kim ngạch song phương năm 2020 đạt gần 4,9 tỷ USD, tăng mạnh so năm 2019, trong bối cảnh dịch Covid-19 thì đây là một thành công lớn.

Về hợp tác kinh tế, nhất là về dầu khí và năng lượng, các tập đoàn của Nga có nhiều dự án quan trọng tại Việt Nam, luôn duy trì vị trí là đối tác lớn tại Việt Nam và tiếp tục thúc đẩy các dự án tại Việt Nam và Nga. Hai bên đã thống nhất giải quyết một số thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho một số dự án của Nga tại Việt Nam.

Thủ tướng đề nghị hai bên nỗ lực tháo gỡ những vướng mắc để sớm triển khai các dự án còn chậm. Việt Nam đang xem xét một số dự án mà các tập đoàn, doanh nghiệp Nga mong muốn đầu tư vào Việt Nam. Thủ tướng đề nghị hai bên quan tâm tận dụng lợi thế của FTA với Liên minh Kinh tế Á-Âu để phát triển kinh tế, thương mại và đầu tư. Việt Nam luôn ưu tiên các tập đoàn, doanh nghiệp Nga vào Việt Nam đầu tư, làm ăn.

Thủ tướng vui mừng về việc Nga đã nghiên cứu thành công, sáng chế thuốc điều trị và vắc xin phòng Covid-19; tin tưởng mạnh mẽ rằng, Nga sẽ sớm vượt qua đại dịch; bày tỏ cảm ơn Nga đã hỗ trợ chuyên gia, thiết bị y tế phục vụ hiệu quả công tác phòng, chống dịch ở Việt Nam và hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Nga.

Đặc biệt, cảm ơn Chính phủ Nga đã dành tặng cho Việt Nam lô vaccine Sputnik-V ngay trong chuyến thăm này, đồng thời cho rằng việc đẩy mạnh sản xuất vaccine là hết sức quan trọng.

Thủ tướng đề nghị phía Nga tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng; đấu tranh phòng, chống tội phạm, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển.

Thủ tướng khẳng định, quan hệ hai nước cần có sự đột phá mạnh mẽ hơn nữa thời gian tới trong cả lĩnh vực kinh tế, an ninh quốc phòng.

Theo VGP, TTXVN