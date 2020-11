Thủ tướng đề nghị, hai bên tăng cường hợp tác để nâng kim ngạch thương mại 68 tỷ USD (2019) sớm đạt mục tiêu 100 tỷ USD, mong muốn phía Hàn Quốc tăng mua hàng Việt Nam, nhất là hàng nông sản, tiêu dùng...

Chiều nay (2/11), tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong-Seug cùng đoàn đại biểu Quốc hội Hàn Quốc sang thăm chính thức Việt Nam, đặc biệt với tư cách là lãnh đạo cao nhất của Hàn Quốc thăm chính thức Việt Nam kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát đến nay, tin tưởng chuyến thăm thành công tốt đẹp, đóng góp tích cực vào việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước.

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, đi sâu hội nhập quốc tế, luôn coi trọng và mong muốn tiếp tục phát triển sâu rộng hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược với Hàn Quốc.

Quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ, toàn diện, thực chất, hiệu quả dù gặp không ít khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Việt Nam là đối tác trọng tâm trong Chính sách hướng Nam mới của Chính phủ Hàn Quốc.

Hàn Quốc tiếp tục là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam, nhà đầu tư lớn nhất, đối tác thương mại và nhà cung cấp ODA thứ hai, nước tiếp nhận lao động hàng đầu của Việt Nam. “Có được những kết quả này là do có sự quan tâm, ủng hộ của Chủ tịch QH, các ủy ban và nghị sĩ QH Hàn Quốc”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch QH Hàn Quốc Park Byeong-Seug - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Ông Park Byeong-Seug bày tỏ vui mừng khi là Chủ tịch QH nước ngoài đầu tiên sang thăm Việt Nam kể từ khi bùng phát dịch Covid-19. “Có thể nói, chuyến thăm của đoàn QH Hàn Quốc diễn ra là nhờ phía Việt Nam đã khống chế thành công dịch Covid-19”. Ông Park Byeong-Seug chúc mừng Việt Nam đạt được mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch thành công, vừa đạt tăng trưởng dương.

Nhân dịp này, Chủ tịch QH Hàn Quốc bày tỏ chia sẻ với những mất mát do bão lũ gây ra đối với người dân miền Trung Việt Nam. Ông bày tỏ, mối quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc trong gần 30 năm qua phát triển hết sức mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, dựa trên những điểm tương đồng giữa hai dân tộc. Trong bối cảnh hai nước tiến tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2022, đó sẽ là thời điểm để hai bên nâng cấp quan hệ lên tầm cao mới, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện.

Cảm ơn Chủ tịch QH Hàn Quốc đã chia sẻ với người dân miền Trung, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận các ý kiến của ông Park Byeong-Seug, đồng thời giao cơ quan chức năng của Việt Nam nghiên cứu, sớm có báo cáo trên tinh thần quan hệ hợp tác tin cậy giữa hai bên.

Thủ tướng mong muốn Chủ tịch và QH Hàn Quốc quan tâm, thúc đẩy một số nội dung, đó là tiếp tục duy trì, thúc đẩy giao lưu, trao đổi cấp cao, các cấp linh hoạt nhằm tăng cường tin cậy chính trị, đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu.

Không ngừng nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế, hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư, làm ăn hiệu quả. Thời gian qua, dù dịch Covid-19, Việt Nam đã tạo điều kiện để hàng nghìn nhân sự, chuyên gia Hàn Quốc vào Việt Nam.

Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Thủ tướng mong Chủ tịch QH và các nghị sĩ Hàn Quốc tiếp tục khuyến khích doanh nghiệp Hàn Quốc tăng cường đầu tư vào Việt Nam. Chính phủ Việt Nam sẵn sàng đồng hành, tạo thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng kinh doanh và hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội được tiếp nhận chuyển giao công nghệ, tham gia vào các chuỗi sản xuất cung ứng toàn cầu của các tập đoàn Hàn Quốc.

Nêu ví dụ điển hình của Samsung, một tập đoàn Hàn Quốc đang làm ăn thành công tại Việt Nam, Thủ tướng đánh giá điều này đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế Việt Nam và quan hệ hợp tác hai nước.

Thủ tướng đề nghị, hai bên tăng cường hợp tác để nâng kim ngạch 68 tỷ USD (2019) sớm đạt mục tiêu 100 tỷ USD, mong muốn phía Hàn Quốc tăng mua hàng Việt Nam, nhất là hàng nông sản, tiêu dùng để tiến tới cân bằng thương mại giữa hai bên.

Về đẩy mạnh hơn nữa hợp tác phát triển (ODA), Thủ tướng mong Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ bỏ các điều kiện ràng buộc đối với các khoản vay ưu đãi, mở rộng các khoản viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam.

Đánh giá cao tính hiệu quả các mô hình hợp tác lao động hiện nay, nhất là lao động thời vụ giữa địa phương hai nước, Thủ tướng mong Chủ tịch và QH Hàn Quốc tích cực thúc đẩy Chính phủ Hàn Quốc tạo điều kiện để lao động mới vào Hàn Quốc, tìm biện pháp tháo gỡ vướng mắc về việc cấp visa cho lao động ngắn hạn của Việt Nam để họ sớm sang làm việc tại Hàn Quốc.

Đề nghị Chủ tịch QH Hàn Quốc thúc đẩy Bộ Lao động và Việc làm Hàn Quốc sớm gia hạn Bản ghi nhớ về phái cử và tiếp nhận lao động. “Tôi mong QH và các cơ quan chức năng Hàn Quốc hỗ trợ các cô dâu Việt Nam hòa nhập tốt với xã hội Hàn Quốc; tạo điều kiện cho các gia đình đa văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc yên tâm ổn định cuộc sống lâu dài”, Thủ tướng nói.

Hai bên cần tăng cường phối hợp trên các diễn đàn đa phương, nhất là trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc, ASEAN, APEC, Mekong-Hàn Quốc, các diễn đàn liên nghị viện như IPU, AIPA, APPF... Đề nghị Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020 và vai trò là nước điều phối quan hệ ASEAN-Hàn Quốc giai đoạn 2021-2024; tiếp tục ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN về vấn đề Biển Đông.

Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Đồng tình với ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch QH Park Byeong-Seug khẳng định, Hàn Quốc coi Việt Nam là đối tác trọng tâm trong Chính sách hướng Nam mới, là một trong những đối tác quan trọng nhất tại ASEAN.

Ông cũng cho biết phía Hàn Quốc sẽ tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, tạo điều kiện để các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu của doanh nghiệp Hàn Quốc. Bên cạnh việc hai nước hợp tác triển khai Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc, việc các tập đoàn lớn như Samsung đang xây dựng Trung tâm nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam sẽ góp phần rất lớn vào việc chuyển giao công nghệ Hàn Quốc vào Việt Nam.

QH Hàn Quốc sẽ thúc đẩy Chính phủ Hàn Quốc quan tâm hỗ trợ để nông sản Việt Nam tiếp cận thị trường Hàn Quốc, phát triển công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam; thúc đẩy các dự án hợp tác ODA, vốn vay ưu đãi cho Việt Nam. QH Hàn Quốc sẽ kiến nghị Chính phủ Hàn Quốc sớm gia hạn Bản Ghi nhớ về tiếp nhận và phái cử lao động Việt Nam. Hàn Quốc cũng sẽ quan tâm tạo điều kiện cấp thị thực cho người Việt Nam làm việc; kiến nghị Chính phủ Hàn Quốc tăng cường tiếp nhận lao động thời vụ của Việt Nam. QH Hàn Quốc cũng rất quan tâm vấn đề bảo đảm cộng đồng người Việt Nam sinh sống an toàn, thuận lợi và ổn định tại Hàn Quốc, nhất là có những chính sách phù hợp về hỗ trợ tư vấn pháp luật phù hợp, giáo dục con cái...

Hàn Quốc đồng tình lập trường và quan điểm của Việt Nam về vấn đề Biển Đông, trong đó có việc bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, tôn trọng luật pháp quốc tế.

.Cảm ơn Chính phủ Việt Nam tạo thuận lợi cho các nhân sự Hàn Quốc nhập cảnh Việt Nam trong bối cảnh dịch Covid-19, ông Park Byeong-Seug đề nghị Việt Nam sớm xây dựng quy trình nhập cảnh nhanh cho công dân hai nước; hy vọng sẽ sớm nối lại một số đường bay quốc tế giữa hai nước.

Ông nêu rõ, hợp tác tài chính hai nước cũng hết sức quan trọng, trong đó một số ngân hàng đang mong muốn nhận được giấy phép hoạt động để làm ăn, kinh doanh tại Việt Nam, hỗ trợ cho các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam.

Theo VGP