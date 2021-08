Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Bối cảnh trong nước, quốc tế dịch bệnh diễn biến phức tạp hiện nay đòi hỏi tất cả chúng ta đặc biệt là đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp đã quyết tâm phải quyết tâm hơn nữa.

Phát biểu khai mạc Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Thủ tướng Chính phủ với đại diện doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp và các địa phương về các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn ra sáng nay 8/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Bối cảnh trong nước, quốc tế dịch bệnh diễn biến phức tạp hiện nay đòi hỏi tất cả chúng ta đặc biệt là đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp đã quyết tâm phải quyết tâm hơn nữa, đã cố gắng, cố gắng nhiều hơn nữa. Đây là thời điểm ‘lửa thử vàng - gian nan thử sức’, ‘chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo’ để vượt qua khó khăn, dự báo, nắm bắt cơ hội để phát triển doanh nghiệp và góp phần phát triển đất nước với tầm nhìn xa, trông rộng gắn với dự báo tình hình trong thời gian tới.

Dự hội nghị cùng Thủ tướng tại đầu cầu Trụ sở Chính phủ có các Phó Thủ tướng; các Bộ trưởng, Thủ tưởng các cơ quan liên quan; đại diện các Hiệp hội doanh nghiệp, các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước. Dự Hội nghị tại đầu cầu UBND các tỉnh, thành phố có Bí thư tỉnh/thành Ủy, Chủ tịch UBND các tỉnh/thành phố; đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan và các doanh nghiệp trên địa bàn.

Thủ tướng phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, hội nghị diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 kéo dài hơn 1 năm qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ đời sống, kinh tế - xã hội trên toàn cầu. Ở Việt Nam, nhiều địa phương đang phải thực hiện giãn cách xã hội, hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp bị đình trệ, thua lỗ đời sống nhân dân gặp khó khăn,… Không ít doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động, đóng cửa, rút khỏi thị trường.

Mặc dù bối cảnh khó khăn như vậy, nhưng trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của Nhân dân, ủng hộ của doanh nghiệp cuộc chiến chống dịch bệnh ở nước ta đã bước đầu đạt được kết quả tích cực để thực hiện mục tiêu bảo vệ tính mạng, sức khỏe của Nhân dân là trên hết, trước hết và duy trì sản suất nhằm đảm bảo đời sống nhân dân và an sinh xã hội. Trong phạm vi, quyền hạn, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều giải pháp chủ động, sáng tạo, quyết liệt, linh hoạt, huy động mọi nguồn lực để thực hiện phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh và duy trì sản xuất ở những nơi an toàn và đảm bảo an dân. Nhờ đó, kinh tế xã hội 7 tháng đầu năm vẫn đạt một số kết quả tích cực.

Thủ tướng phát biểu: "Trong bối cảnh trong nước, quốc tế và diễn biến dịch bệnh hiện nay đòi hỏi tất cả chúng ta đặc biệt là đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp đã quyết tâm phải quyết tâm hơn nữa, đã cố gắng, cố gắng nhiều hơn nữa. Đây là thời điểm ‘lửa thử vàng - gian nan thử sức’, ‘chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo’ để vượt qua khó khăn, dự báo, nắm bắt cơ hội để phát triển doanh nghiệp và góp phần phát triển đất nước với tầm nhìn xa, trông rộng gắn với dự báo tình hình trong thời gian tới. Tôi đánh giá cao cộng đồng doanh nghiệp bằng bản lĩnh, trí tuệ vẫn duy trì được sản xuất, kinh doanh, không đứt gãy chuỗi sản xuất, đảm bảo cuộc sống của người lao động, góp phần vào tăng trưởng kinh tế những tháng đầu năm...".

Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ thấu hiểu, chia sẻ, cảm thông những khó khăn chồng chất khó khăn của các doanh nghiệp trong thời gian vừa qua. Chính vì vậy, Chính phủ, các Bộ ngành, địa phương đã rất cố gắng tạo điều kiện tốt nhất hỗ trợ các doanh nghiệp về cơ chế chính sách để duy trì, phục hồi và phát triển sản xuất. Tuy nhiên, trong thời gian tới, các doanh nghiệp vẫn tiếp tục phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thách thức và cần có giải pháp tháo gỡ để phục hồi sản xuất.

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị này là dịp quan trọng để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp, các hiệp hội, các địa phương, cơ quan, đơn vị. Tinh thần chung là phải đánh giá thực chất, khách quan, toàn diện những khó khăn, thách thức của doanh nghiệp; phân tích kỹ nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và tìm cho được các giải pháp tháo gỡ cụ thể, thiết thực, hiệu quả trong tình hình cấp bách hiện nay. Hội nghị sẽ chia thành nhóm vấn đề để giải quyết cụ thể và toàn diện. Hội nghị tập trung 8 từ ‘Đánh giá - Giải pháp - Thiết thực - Hiệu quả’.

Tại hội nghị, các ý kiến của doanh nghiệp khẳng định, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp và ngân sách còn rất eo hẹp, nhưng Chính phủ đã hết sức nỗ lực bố trí, thu xếp các nguồn ngân sách để có những khoản hỗ trợ rất thiết thực cho doanh nghiệp vượt qua khó khăn, duy trì sản xuất. Điều này khẳng định được chủ trương nhất quán của Chính phủ trong đồng hành cùng doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp về tài chính, về vấn đề chính sách…để doanh nghiệp vượt qua khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Cho rằng chúng ta đang ở giữa 2 cuộc chiến là cuộc chiến chống dịch để bảo vệ sinh mạng và cuộc chiến kinh tế để bảo vệ sinh kế của người dân. Đây là là cuộc chiến song hành và đều rất khắc nghiệt, chống dịch như chống giặc và bảo vệ doanh nghiệp cũng như bảo vệ đồng đội của doanh nghiệp, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc đề nghị Chính phủ, các cơ các bộ, ngành, địa phương quan tâm hơn nữa trong việc tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách để tiếp tục tạo điều kiện, cơ hội cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh trên tinh thần an toàn trước dịch bệnh. Đồng thời, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để ngày càng mở rộng, thiết lập các “vùng xanh” để doanh nghiệp tận dụng cơ hội, duy trì và phát triển được các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc cho biết: “Hỗ trợ hay gói kích thích kinh tế lớn nhất lúc này theo chúng tôi, chính là tìm mọi cơ hội có thể, để có thể nới lỏng giãn cách, thiết lập vùng xanh, luồng xanh mở cửa thị trường được trong điều kiện có thể, chúng ta đang thực hiện giãn cách rất lớn, các tỉnh, thành phố, các trung tâm công nghiệp đang giãn cách, làm thế nào để tận dụng mọi cơ hội, nếu không mở cửa rộng khắp thì những vùng xanh, những cơ hội thì có thể mở trong vùng hẹp, để làm sao tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp có thể duy trì được sản xuất kinh doanh”.

Đại diện một số hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp cũng đề nghị các cấp có thẩm quyển cần đẩy nhanh hơn nữa tiến độ giải ngân gói hỗ trợ 26 nghìn tỷ, nhất là đối với các tỉnh phía Nam để kịp thời hỗ trợ cho các doanh nghiệp, các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh vượt qua khó khăn, duy trì hoạt động, sớm ổn định cuộc sống. Cần có những giải pháp quyết liệt hơn trong hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu, tận dụng tối đa các cơ hội do các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà nước ta đã tham gia mang lại. Giải quyết ách tắc giao thông trong lưu chuyển hàng hóa, cũng như quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tiêm và nâng tỷ lệ bao phủ vaccine chống dịch đối đối với công nhân, ngư dân, các doanh nghiệp chế biến; tiếp tục có chính sách hỗ trợ tiền điện; có các hướng dẫn cụ thể về y tế tại chỗ đối với khu vực này như nhất là vấn đề các ly y tế khi phát hiện có các ca F0.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại hội nghị

Trao đổi, chia sẻ, giải đáp với các hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho rằng, việc thực hiện mục tiêu kép là một chủ trương đúng đắn, nếu không phòng chống chống dịch thì chúng ta cũng sẽ không làm ăn được gì, tuy nhiên nếu không thực hiện mục miêu phát triển kinh tế, không duy trì giao thương thì không chỉ mất thu nhập, khả năng chống chịu với dịch bệnh mà lớn hơn là mất thị trường, tổng cầu đang lên, thế giới phục hồi rất là nhanh và chúng ta không khéo thì sẽ bị tụt hậu. Bộ trưởng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp luôn chia sẻ và đồng hành cùng nhà nước, các cơ quan chức năng trong thực hiện “mục tiêu kép”. Những chính sách đã được ban hành cần thực hiện một các linh động, sáng tạo, đồng thời các doanh nghiệp cần tiếp tục chủ động đề xuất những vướng mắc phát sinh từ thực tiễn tới các cơ quan có thẩm quyền để kịp thời tháo gỡ.

Về việc ách tắc giao thông tại một số tỉnh miền Bắc đặc biệt là tại Hải Phòng, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể cho biết, ông đã ký văn bản phê bình nghiêm khắc Giám đốc Sở GTVT TP Hải Phòng không tham mưu cho lãnh đạo Thành phố Hải Phòng thực hiện nghiêm chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về lưu thông hàng hóa nên gây ách tắc giao thông. “Là cửa ngõ lưu thông hàng hóa của cả miền Bắc, Hải Phòng hết sức nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, không để xảy ra một trường hợp nào nữa”, Bộ trưởng cho biết hiện nay vấn đề giao thông đã thông suốt.

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể khẳng định: "Riêng về vấn đề vật tải, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã ký văn bản 1015 và Văn phòng Chính phủ có văn bản 5187, với hai văn bản này thì không một hàng hóa nào lưu thông trên thị trường bị cản trở và với những hàng phục vụ xuất khẩu, thiết yếu cho đời sống người dân thì sẽ được cấp mã QR. Chúng tôi khẳng định những văn bản hiện nay là thông suốt hết toàn bộ".

Thay mặt ngành giao thông và các địa phương, Bộ GTVT cũng nhận trách nhiệm với các doanh nghiệp về tình trạng ùn tắc giao thông ở một số nơi thời gian qua. Bộ sẽ duy trì họp giao ban mỗi tuần 3 lần để tổng kết, rút kinh nghiệm, ngoài ra còn có các nhóm công tác để giải quyết ngay các đề xuất, kiến nghị ,vướng mắc của doanh nghiệp./.

Theo vov.vn