Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo thiết lập trung tâm chỉ huy và kiểm tra trực tuyến về phòng chống dịch ngay tại phòng làm việc của Thủ tướng đến 2.594 điểm cầu tại xã phường, thị trấn ở 19 tỉnh, TP phía Nam.

Sau khi đi kiểm tra thực tế công tác phòng chống dịch tại các xã, phường, thị trấn ở TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, trong ba ngày vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 đã cùng Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo thiết lập trung tâm chỉ huy, kiểm tra trực tuyến về công tác phòng chống dịch từ phòng làm việc của Thủ tướng để kết nối tới 2.594 điểm cầu tại các xã, phường, thị trấn thuộc 19 tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách và tăng cường giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Chiều tối ngày 2/9, Thủ tướng đã đột xuất kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 qua hệ thống trực tuyến vừa được thiết lập tại 5 xã, phường, thị trấn thuộc TP Hồ Chí Minh, tỉnh Long An, Tiền Giang. Đây là một số trong những xã, phường, thị trấn có diễn biến phức tạp về Covid-19.

Thủ tướng Phạm Minh Chính (ngoài cùng bên phải) kiểm tra một trạm y tế lưu động tại TP Hồ Chí Minh, ngày 26/8 vừa qua - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng đã đặt câu hỏi với lãnh đạo các xã, phường, thị trấn này về nội dung cơ bản trong các Công điện 1099 ngày 22/8, Công điện 1102 ngày 23/8 của Thủ tướng Chính phủ; công tác triển khai thực tế các Công điện này trên địa bàn; những nhiệm vụ các xã, phường, thị trấn phải thực hiện khi lấy xã, phường, thị trấn làm pháo đài, người dân là chiến sĩ trong phòng chống dịch.

Kết quả kiểm tra cho thấy các xã, phường đã làm được một số việc cơ bản. Tuy nhiên, một số nơi chưa nắm chắc quan điểm chỉ đạo và cách làm trong việc lấy xã, phường, thị trấn làm pháo đài; người dân là chiến sĩ; chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của nhân dân, cho nên quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy tổ chức thực hiện còn những hạn chế, bất cập và có địa bàn hiệu quả chống dịch chưa cao. Có nơi chưa kiện toàn ban chỉ đạo, sở chỉ huy phòng chống dịch và chưa ban hành quy chế làm việc. Một số nơi không có người trực, như Phường 10, Quận 4, TP Hồ Chí Minh không có người trực chỉ huy, Thủ tướng gọi không được.

Ngay lập tức, Thủ tướng chỉ đạo các xã phường, thị trân phải tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa một số nhiệm vụ chủ yếu sau.

Thứ nhất, phải thực hiện thật nghiêm ngặt các quy định giãn cách, cách ly, ai ở đâu thì ở đấy.

Thứ hai, bảo đảm an sinh xã hội, không để bất cứ người dân nào thiếu ăn thiếu mặc.

Thứ ba, bảo đảm người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế từ sớm, từ xa, từ cơ sở, cụ thể là khi người dân có nhu cầu, người dân gọi thì phải đáp ứng ngay; tổ chức xét ngiệm thần tốc, hiệu quả theo hướng dẫn của Bộ Y tế để nhanh chóng phát hiện F0; tăng cường các trạm xá lưu động để thu dung, phân loại, chăm sóc, điều trị F0 phù hợp theo hướng dẫn của Bộ Y tế ngay tại xã, phường, thị trấn; tổ chức tiêm vaccine khoa học, an toàn, hiệu quả, bảo đảm phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế; chăm sóc, điều trị F0 kịp thời ngay tại xã phường, thị trấn để người bệnh không chuyển nặng, góp phần giảm các ca tử vong trên địa bàn.

Thứ tư, phải đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, an dân tại địa bàn phường, xã, thị trấn.

Thứ năm, phải tuyên truyền, vận động, kêu gọi nhân dân phòng chống dịch để Dân biết - Dân hiểu - Dân tin - Dân theo - Dân làm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên nhân dân, kiểm tra công tác bảo đảm an sinh xã hội tại địa bàn đang thực hiện tăng cường giãn cách. - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thứ sáu, người dân là trung tâm, là chủ thể trong phòng chống dịch. Người dân là trung tâm thì mọi chính sách và việc thực hiện chính sách phải hướng đến người dân. Người dân là chủ thể thì phải tích cực cùng hệ thống chính trị tham gia phòng, chống dịch có hiệu quả. Thực hiện tốt mối quan hệ cấp ủy lãnh đạo, chính quyền quản lý, người dân làm chủ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường giám sát, kiểm tra trong phòng, chống dịch.

Thứ bảy, những nơi chưa kiện toàn thì phải kiện toàn ngay ban chỉ đạo, sở chỉ huy phòng chống dịch, ban hành quy chế làm việc của ban chỉ đạo và sở chỉ huy.

Thứ tám, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền ở xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm về công tác và hiệu quả phòng chống dịch, thường xuyên báo cáo cấp có thẩm quyền về những vấn đề phát sinh để kịp thời tháo gỡ và thực hiện có hiệu quả các công điện của Thủ tướng Chính phủ và các hướng dẫn của Bộ Y tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, từ phòng làm việc, ông có thể sẽ kiểm tra đột xuất hay thường xuyên các xã, phường, thị trấn bất cứ lúc nào, đồng thời có điều kiện lắng nghe trực tiếp kiến nghị, đề xuất từ cơ sở gửi đến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Qua kiểm tra, đại diện xã, phường, thị trấn đều cam kết sẽ nỗ lực cao hơn nữa, chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế, bất cập theo chỉ đạo của Thủ tướng, quyết tâm kiểm soát, đẩy lùi và chiến thắng đại dịch.

