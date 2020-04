Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, Hà Nội phải khẩn trương xây dựng các kịch bản phát triển trong điều kiện khác nhau trong nền kinh tế đang có nhiều thay đổi và lưu ý Hà Nội xử lý 4 tồn tại kéo dài.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: VGP

Hà Nội được xem là địa phương đầu tiên Thủ tướng làm việc về vấn đề chuẩn bị phương án phát triển kinh tế-xã hội sau khi dịch Covid-19 lắng xuống.

Thủ tướng biểu dương Hà Nội đã nỗ lực, làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian qua. Về tình hình kinh tế-xã hội của Hà Nội, theo Thủ tướng, quý 1/2020 duy trì tăng trưởng dưới 4% là một cố gắng và có một số điểm sáng.

Tuy vậy, Thủ tướng lưu ý một số vấn đề, đó là cần tiếp tục đề cao cảnh giác trong phòng chống Covid-19, không thể chủ quan. Do ảnh hưởng của dịch, các chỉ tiêu của Hà Nội đều thấp hơn so với cùng kỳ, tạo áp lực lớn trong việc hoàn thành kế hoạch năm 2020.

Tiến độ thi công một số công trình còn chậm, ảnh hưởng đến tỉ lệ giải ngân và hiệu quả sử dụng vốn, mà theo báo cáo của Hà Nội, còn 50.000 tỷ đồng chưa giải ngân được. Đặc biệt, quý 1, huy động vốn xã hội chưa đạt kế hoạch. Trong khi vốn là một kênh tăng trưởng, Hà Nội cần quan tâm vấn đề này.

Dẫn nhận định của một số tổ chức cho rằng Việt Nam là một trong những nước có khả năng tăng trưởng cao nhất khu vực Đông Nam Á trong bối cảnh kinh tế quốc tế suy giảm do dịch Covid-19, Thủ tướng cho rằng, Hà Nội gặp nhiều thách thức nhưng có nhiều thời cơ, cần đón bắt thời cơ mới để đoàn kết xốc tới phát triển Thủ đô.

Trong quá trình ấy, Thủ tướng khẳng định, Chính phủ cùng với Hà Nội, các bộ, ngành phối hợp tháo gỡ mọi ách tắc để Hà Nội phát triển.

Hà Nội cần tìm nguồn lực xã hội, đây là vấn đề quan trọng nhất, cùng với việc phát triển hạ tầng, giải ngân vốn đầu tư công, tăng cường tiêu dùng của các hộ gia đình.

Cho nên, cả nước, đặc biệt là Hà Nội phải khẩn trương xây dựng các kịch bản phát triển trong điều kiện khác nhau trong nền kinh tế đang có nhiều thay đổi, “thuận lợi có, khó khăn có, để không rơi vào tình thế bị động”.

Ảnh: VGP

Ghi nhận cam kết của lãnh đạo TP Hà Nội là Thủ đô sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng cho kinh tế đất nước trong năm 2020, Thủ tướng đề nghị Hà Nội giải quyết 10 tồn tại mà lãnh đạo Thành phố đã nêu, trong đó, Thủ tướng nhấn mạnh vào 4 tồn tại.

Một là, ở Đồng Tâm, cần củng cố hệ thống chính trị tốt hơn nữa, củng cố lòng dân, phát triển và xây dựng nông thôn mới. Thứ hai là vấn đề dự án 8B Lê Trực, cần bảo đảm quy hoạch chi tiết khu vực này, an toàn công trình, bảo đảm quyền lợi đúng mức, đúng đắn cho nhà đầu tư, cần phải làm ngay phương án cụ thể vì công trình này kéo dài gần 10 năm mà chưa xử lý xong.

Đối với công trình đường sắt Cát Linh-Hà Đông, cần phải tập trung giải quyết dứt điểm, có cơ chế tạm ứng, thanh toán, hoàn thiện dự án, sau đó khấu trừ. Bộ Giao thông vận tải bàn với đối tác xử lý dứt điểm trước tháng 6/2020. Tồn tại nữa cần khẩn trương xử lý dứt điểm là vấn đề mương Phan Kế Bính.

Nhấn mạnh việc giải quyết những tồn tại và đồng thời tập trung phương hướng, nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2020, Thủ tướng nhắc lại lời căn dặn của Bác Hồ: “Cả nước nhìn về Thủ đô ta, thế giới trông về Thủ đô ta, nên Thủ đô ta phải phấn đấu để trở thành một thủ đô bình yên, tươi đẹp, mạnh khỏe cả về vật chất và tinh thần”.

Do đó, Thủ tướng chia sẻ và thống nhất với tầm nhìn phát triển Hà Nội trong thời gian tới là thành phố giàu đẹp, văn minh, thanh lịch, thông minh và hội nhập; hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại; nơi tập trung nhiều cơ sở hàng đầu về kinh tế, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học, công nghệ, văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao, môi trường sống thân thiện, bền vững, an ninh, an toàn; nơi hội tụ tinh hoa văn hóa Việt Nam hài hòa với những giá trị văn hóa nhân loại tiến bộ; con người thủ đô văn minh, thanh lịch, năng động, tiêu biểu về trí tuệ và truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh Hà Nội thực hiện tốt nhiệm vụ đầu tiên trong mục tiêu kép là tiếp tục phòng, chống dịch Covid-19, bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ, tính mạng, cuộc sống của người dân. Tuyệt đối không lơ là, chủ quan, tự mãn.

Hà Nội cần tiếp tục làm tốt việc bảo đảm cung ứng hàng hóa, tổ chức tốt các hoạt động kết nối cung cầu hàng hóa, triển khai nhanh, kịp thời các cơ chế, chính sách hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh và an sinh xã hội, các đối tượng bị ảnh hưởng.

Thực hiện mục tiêu kép quyết liệt, chủ động, sáng tạo, Thủ tướng nhấn mạnh việc triển khai đồng bộ các biện pháp phục hồi, phát triển kinh tế, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, “Hà Nội như một chiếc lò xo bật ra”. Cho nên những phương án phát triển dịch vụ, đẩy mạnh tiêu dùng cá nhân, phát triển mạnh mẽ công nghiệp chế biến, chế tạo… là những việc cần thiết.

Sáng tạo trong huy động nguồn lực, phù hợp với việc đón bắt thời cơ, Thủ tướng nêu rõ phương châm hành động là phải nhanh, chính xác và kịp thời.

Lưu ý việc bảo đảm nước sạch cho người dân với giá phù hợp, Thủ tướng cho biết, đã yêu cầu Chủ tịch các tỉnh có văn bản giảm giá nước để hỗ trợ người dân, giống như ngành viễn thông đã hỗ trợ giảm giá với tổng số tiền 15.000 tỷ đồng, ngành điện là 12.000 tỷ đồng.

Vấn đề bảo vệ môi trường đô thị, chất lượng cuộc sống người dân rất quan trọng. Thủ tướng cũng lưu ý Hà Nội giải quyết vấn đề môi trường sông Đáy, sông Nhuệ.

Tiếp tục xây dựng nền hành chính của Hà Nội là nền hành chính phục vụ, văn minh và thanh lịch, làm sao giải quyết tình trạng không còn khiếu kiện đông người, tiềm ẩn mất an ninh trật tự. Không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự.

Về các kiến nghị cụ thể của Hà Nội, Thủ tướng đã cho ý kiến chỉ đạo giải quyết với tinh thần là các bộ cùng Hà Nội tháo gỡ, tạo điều kiện cho Hà Nội, có điều gì vướng mắc vượt thẩm quyền thì Thủ tướng, Chính phủ sẵn sàng tháo gỡ.

Chánh Văn phòng Bộ Công an nói về việc điều tra mua sắm tại CDC Hà Nội Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, sẽ điều tra và xử lý nghiêm vụ việc nâng giá thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch Covid-19 tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội.

Theo VGP