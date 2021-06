Thời sự icon 8 giờ trước 8 giờ trước

Ngày 4/6 tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương lần thứ nhất.