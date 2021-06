Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, mong mỏi của Đảng, Nhà nước là đưa cơ sở dữ liệu đi vào cuộc sống, phát huy được hiệu quả để người dân và doanh nghiệp được thụ hưởng.

Sáng nay (22/6), dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết xây dựng, triển khai dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc công bố chính thức hai dự án là điểm nhấn quan trọng.

Cùng dự hội nghị có Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương.

Thủ tướng đánh giá, đây là bước tiến trong tiến trình đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, nhất là quản lý phát triển và quản lý xã hội, đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế và khu vực.

Thủ tướng và các đại biểu xác thực điện tử, kích hoạt vận hành chính thức hệ thống của hai dự án

Cũng theo Thủ tướng, đây là dự án đầu tư công quy mô lớn, vì thế phải phát huy thật tốt hiệu quả cơ sở dữ liệu để người dân và doanh nghiệp được thụ hưởng, vì đây là điều mong mỏi của Đảng, Nhà nước, sự trông đợi và kỳ vọng của xã hội và toàn thể nhân dân.

Việc vận hành chính thức dự án có ý nghĩa quan trọng, góp phần thay đổi phương thức quản lý công dân từ thủ công sang hiện đại. Điều này giúp tiết kiệm thời gian, công sức, cơ sở vật chất trong xây dựng và vận hành các cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Đồng thời góp phần đổi mới công tác quản lý con người, quản lý nhà nước về an ninh trật tự theo hướng hiện đại, hỗ trợ đắc lực cho nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, vì sự bình yên, an toàn trong nhân dân.

Dự án thực hiện trong những bối cảnh đặc biệt

Người đứng đầu Chính phủ nhìn nhận, thời gian thực hiện hai dự án diễn ra trong bối cảnh rất đặc biệt, vừa tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp và đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, vượt qua những khó khăn, dự án được triển khai thành công, đúng tiến độ đặt ra.

"Kết quả trên thể hiện tinh thần trách nhiệm rất cao của lực lượng công an nhân dân trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Từ đó càng thấy rõ bài học kinh nghiệm là phải biến khó khăn, phức tạp, thách thức thành động lực để phấn đấu, khẳng định, hoàn thành và trưởng thành”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị

Theo Thủ tướng, ứng dụng khoa học công nghệ là một xu thế tất yếu trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang diễn ra sâu rộng, tác động toàn diện và sâu sắc đến tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế-xã hội.

Để thực hiện được các mục tiêu đề ra, Thủ tướng định hướng sáu nội dung cụ thể:

Một là, kế thừa, phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được trong thời gian qua; tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo động lực cho tăng trưởng theo tinh thần bắt kịp, tiến cùng và nỗ lực đột phá vượt lên ở một số lĩnh vực, trong đó có chuyển đổi số, so với khu vực và thế giới.

Hai là, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, làm chủ công nghệ, huy động mọi nguồn lực, sức mạnh của người dân, doanh nghiệp và cả hệ thống chính trị tham gia xây dựng và phát triển.

Ba là, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời phải bám sát tình hình thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo đánh giá.

Bốn là, sử dụng nguồn tài nguyên dữ liệu có hiệu quả, có thể kết nối liên thông cao, không chỉ dùng vào việc quản lý con người, an ninh trật tự phòng chống tội phạm mà còn phục vụ cho các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ cấp bách khác. Trước mắt hiện nay là công tác phòng chống dịch Covid-19.

"Dữ liệu là tài nguyên, khác với tài nguyên truyền thống, tài nguyên dữ liệu càng được khai thác nhiều thì không bị mất đi, mà ngược lại càng tạo nên giá trị gia tăng", Thủ tướng nhìn nhận.

Năm là, phải đoàn kết, thống nhất cao, siết chặt kỷ luật, kỷ cương gắn với phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm, đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Khen thưởng, động viên và kỷ luật nghiêm minh, kịp thời.

Sáu là, vừa làm vừa rút kinh nghiệm những mô hình hay, cách làm tốt, khẩn trương nhân rộng, bổ sung vào lý luận; coi trọng công tác truyền thông, tạo sự ủng hộ đồng thuận của quần chúng nhân dân và của xã hội.

Phát huy hiệu quả để người dân và doanh nghiệp thụ hưởng

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, việc xây dựng thành công hai dự án là thành công bước đầu. Để đưa cơ sở dữ liệu đi vào cuộc sống, phát huy được hiệu quả để người dân và doanh nghiệp được hưởng thụ thật mới là điều mong mỏi của Đảng, Nhà nước.

Từ đó, Thủ tướng đề ra nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Thứ nhất, tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm cao, phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Công an và các Bộ, ngành, địa phương trong xử lý những khó khăn, vướng mắc, bất cập về thể chế, cơ chế, chính sách, thẩm quyền, trách nhiệm trong quá trình triển khai dự án.

Thứ hai, tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư về hệ thống sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân bảo đảm dữ liệu chính xác, bổ sung cập nhật thường xuyên, tuyệt đối đảm bảo an ninh, an toàn dữ liệu. Thông tin dữ liệu phải đạt chuẩn, hoạt động thông suốt để đem lại hiệu quả cao nhất.

Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh kết nối, liên thông, tương tác và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến giữa Chính phủ với các Bộ, ngành, cơ quan quản lý hành chính các cấp, các tổ chức chính trị, xã hội liên quan.

Thủ tướng lưu ý, cần thường xuyên rà soát hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bảo đảm kế thừa, kết nối, chia sẻ, dùng chung, không trùng lắp, tiết kiệm, hiệu quả.

Những nội dung nào trong cơ sở dữ liệu dân cư đã có mà có thể chia sẻ được thì các bộ ngành khai thác, tận dụng, không phải đầu tư mới.

Thủ tướng cùng lãnh đạo các Bộ tại hội nghị

Thứ tư, nghiên cứu, triển khai ứng dụng để khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư không chỉ phục vụ nhu cầu quản lý của lực lượng công an, mà còn phục vụ các mặt công tác quản lý Nhà nước và phục vụ ngày càng tốt hơn yêu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Nghiên cứu kỹ, xây dựng quy định về phí, lệ phí khai thác để phù hợp với thực tiễn, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm duy trì hoạt động của cơ sở này một cách bền vững, lâu dài.

Thứ năm, khen thưởng xứng đáng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân. Đồng thời xử lý nghiêm minh đối với những sai phạm.

Thứ sáu, tăng cường công tác thông tin, truyền thông đến các tầng lớp nhân dân để nhân dân hiểu rõ những tiện ích cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và căn cước công dân mang lại, để người dân tích cực tham gia quá trình xây dựng, duy trì các Cơ sở dữ liệu quan trọng này.

Đoàn Bổng