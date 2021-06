Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ hài lòng về quan hệ hai nước Việt Nam - Hàn Quốc và đề nghị sớm hoàn thành mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD

Thủ tướng Phạm Minh Chính chiều nay (23/6) đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Chung Eui Yong đang thăm chính thức Việt Nam.

Hoan nghênh và đánh giá cao việc Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc thăm Việt Nam, tham dự Đối thoại chính sách cao cấp nhân kỷ niệm 25 năm ASEM, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hai nước.

Thủ tướng chúc mừng những kết quả phòng chống dịch, khôi phục kinh tế, đồng thời đánh giá cao “Chính sách hướng Nam mới tăng cường” của Chính phủ Hàn Quốc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Chung Eui Yong.

Bày tỏ hài lòng về quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, hai bên cần tiếp tục củng cố và tăng cường lòng tin chính trị để từ đó thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác khác xứng tầm với quan hệ và tiềm lực của hai nước.

Thủ tướng đề nghị sớm hoàn thành mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD theo hướng cân bằng, bền vững, hiệu quả, trong đó Hàn Quốc ưu tiên nhập khẩu các mặt hàng Việt Nam có thế mạnh, nhất là nông sản, trái cây…

Chính phủ Việt Nam khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục đầu tư và mở rộng quy mô đầu tư vào Việt Nam, nhất là về chuyển đổi số, công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo, y học....

Thủ tướng bày tỏ cảm ơn và mong muốn Chính phủ Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ ODA cho Việt Nam, tiếp nhận và mở rộng các hình thức hợp tác lao động Việt Nam tại Hàn Quốc.

Liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19, Thủ tướng cảm ơn Chính phủ Hàn Quốc đã giúp đỡ và đánh giá cao một số doanh nghiệp Hàn Quốc như Samsung, LG, SK ủng hộ Quỹ vắc xin của Chính phủ Việt Nam.

Thủ tướng đề nghị Hàn Quốc có chính sách ưu tiên chia sẻ nguồn vắc xin Covid-19 cho Việt Nam. Đồng thời xem xét hỗ trợ Việt Nam trong công tác nghiên cứu, sản xuất vắc xin và các sinh phẩm, trang thiết bị y dược khác.

Cũng tại buổi tiếp, Bộ trưởng Chung Eui Yong khẳng định Chính phủ Hàn Quốc luôn coi Việt Nam vừa là đối tác hợp tác chiến lược, vừa là đối tác trọng tâm trong “Chính sách hướng Nam mới tăng cường”.

Hàn Quốc sẵn sàng thúc đẩy hợp tác song phương với mong muốn hướng tới xây dựng “đối tác hợp tác chiến lược toàn diện”.

Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc đề nghị đẩy mạnh hợp tác đầu tư, thương mại, công nghiệp quốc phòng, giao lưu nhân dân…; phối hợp chặt chẽ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2022.

Khẳng định chia sẻ và ủng hộ các biện pháp của Chính phủ Việt Nam trong phòng chống đại dịch Covid-19, Bộ trưởng Chung Eui Yong đánh giá Việt Nam thực hiện tốt mục tiêu kép trong thời gian qua. Ông cảm ơn chân thành về việc Chính phủ Việt Nam và Thủ tướng đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyên gia, doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam trong bối cảnh đại dịch.

Về các vấn đề khu vực và quốc tế, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Chung Eui Yong nhất trí hai nước có cùng quan điểm về tăng cường hợp tác tại các diễn đàn đa phương, bảo vệ hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không và thượng tôn pháp luật trên Biển Đông, bao gồm Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển 1982; thực hiện nghiêm túc DOC và xây dựng COC hiệu lực, hiệu quả, phù hợp luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982; đóng góp vào thúc đẩy đối thoại, hợp tác góp phần phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên.

