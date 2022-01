Thủ tướng và đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tới thăm, làm việc, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thanh Hóa.

Chiều 24/1, nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc - Xuân Nhâm Dần 2022 và hướng tới kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ đã dâng hương, dâng hoa tại Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương, dâng hoa tại tượng đài người anh hùng dân tộc Lê Lợi tại thành phố Thanh Hóa; thăm, chúc Tết các bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thanh Hóa và các gia đình chính sách tại tỉnh Thanh Hóa.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cùng đi với Thủ tướng có Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa.

Thủ tướng ghi lưu bút tại Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Thủ tướng Chính phủ và Đoàn công tác của Chính phủ và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc - Danh nhân văn hóa thế giới; quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; không ngừng nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn; quyết tâm xây dựng đất nước ta, ngày càng "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn" như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

Thủ tướng tham quan Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng và đoàn công tác đã dâng hương tại tượng đài anh hùng dân tộc Lê Lợi. Các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của Đức Thái Tổ Cao Hoàng Đế, các bậc khai quốc công thần và nghĩa quân Lam Sơn đã anh dũng hy sinh trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập cho đất nước; phát huy hào khí Lam Sơn và truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng Chính phủ và Đoàn công tác dâng hương tại tượng đài anh hùng dân tộc Lê Lợi. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thần tốc, thần tốc hơn nữa triển khai chiến dịch tiêm chủng mùa xuân

Thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thanh Hóa, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương những kết quả trên các mặt công tác đã đạt được của Công an tỉnh Thanh Hóa thời gian qua, đóng góp vào thành tựu, kết quả chung của cả nước và tỉnh Thanh Hóa.

Dành nhiều thời gian phân tích tình hình đất nước, Thủ tướng cho biết, chúng ta vừa đi qua năm 2021 với rất nhiều khó khăn, thách thức, nhất là khi dịch Covid-19 với biến chủng Delta lây lan nhanh và nguy hiểm xâm nhập sâu vào nước ta, trong lúc chưa có đủ vaccine, thuốc chữa bệnh, trang thiết bị, vật tư y tế, chưa hiểu hết về biến chủng mới, chưa có nhiều kinh nghiệm ứng phó, năng lực y tế còn hạn chế.

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng, kế thừa truyền thống hào hùng của tỉnh, Công an tỉnh Thanh Hoá thực hiện các nhiệm vụ được giao trong năm 2022 tốt hơn, hiệu quả hơn năm 2021. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Ngoài các nhiệm vụ thường xuyên, chúng ta còn phải triển khai nhiệm vụ đột xuất, bất ngờ là phòng, chống dịch, đồng thời tổ chức rất thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kiện toàn các chức danh lãnh đạo trong bộ máy Nhà nước.

Thủ tướng nêu rõ, với sự lãnh đạo thống nhất của Trung ương Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự đồng hành, ủng hộ, giám sát của Quốc hội, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ; sự đồng lòng, nhất trí của các cấp, các ngành, các địa phương; sự ủng hộ, chia sẻ và tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, cả nước đã đoàn kết, chung sức, chung lòng quyết tâm thực hiện "đa mục tiêu".

Đất nước ta đã vượt qua được những thời điểm cam go, những khó khăn, thách thức rất lớn, đạt được nhiều kết quả rất đáng trân trọng trên nhiều lĩnh vực, vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế-xã hội, vừa bảo đảm an sinh xã hội, vừa bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, hội nhập quốc tế sâu rộng. Đến nay, cả nước đã chuyển hướng sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.

Người đứng đầu Chính phủ phân tích: Tình hình năm 2022 còn nhiều khó khăn, phức tạp, có những thuận lợi, cơ hội, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn, dịch Covid-19 có thể phức tạp, nguy hiểm hơn với sự xuất hiện của các biến chủng mới. Do đó chúng ta không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, chuẩn bị tâm thế, nguồn lực, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tốt hơn so năm qua. Nhiệm vụ thay đổi thì mục tiêu phải thay đổi, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo phải thay đổi.

Giao nhiệm vụ cho Công an tỉnh Thanh Hóa, Thủ tướng nêu rõ, nhiệm vụ ưu tiên số 1 là tích cực tham gia công tác phòng chống dịch theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Trong đó, phải tập trung cho nhiệm vụ tiêm vắc xin theo tinh thần thần tốc, thần tốc hơn nữa triển khai chiến dịch tiêm chủng mùa xuân đã được Thủ tướng phát động, lực lượng công an cùng các lực lượng khác phải "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người" để tiêm vaccine cho nhân dân.

Thủ tướng yêu cầu Công an Thanh Hóa tiếp tục nắm chắc tình hình, tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền thành phố lãnh đạo, chỉ đạo; làm tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, tuyên truyền, phổ biến, tổ chức thực hiện; và phát huy vai trò nòng cốt, trực tiếp chiến đấu, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Thủ tướng lưu ý tiếp tục coi trọng công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; phối hợp với các lực lượng khác xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng, kế thừa truyền thống hào hùng của tỉnh, Công an tỉnh Thanh Hoá thực hiện các nhiệm vụ được giao trong năm 2022 tốt hơn, hiệu quả hơn năm 2021. Trước mắt, phải bảo đảm an toàn cho nhân dân vui xuân, đón Tết đầm ấm, vui tươi, hạnh phúc.

Thủ tướng và đoàn công tác thăm, chúc Tết, tặng quà gia đình thương binh Hà Duyên Hồng. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng và đoàn công tác đã tới thăm, chúc Tết, tặng quà gia đình thương binh Hà Duyên Hồng, sinh năm 1958, thương binh 1/4, hiện trú tại đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Quang Thắng và Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thanh, sinh năm 1937, có chồng và con là liệt sĩ, hiện trú tại phố Tiến Thọ, phường Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa.

Thủ tướng ân cần thăm hỏi sức khỏe mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thanh. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, chúc mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thanh, thương binh Hà Duyên Hồng cùng gia đình đón một năm mới sức khỏe, an lành, hạnh phúc và thành công, tiếp tục gương mẫu thực hiện và vận động bà con nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Thủ tướng thăm hỏi tình hình đời sống của người dân tại Thanh Hóa. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm hơn nữa tới đời sống vật chất và tinh thần của các gia đình chính sách, nhất là trong dịp năm mới, Tết đến, xuân về.

Theo VGP