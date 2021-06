Kiểm tra tại khu cách ly kí túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM, Thủ tướng yêu cầu phải trang bị wifi, tivi để người cách ly không bị bức bí, có cơ hội giải trí, giao lưu qua mạng.

Ngày hôm nay (26/6), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra, thị sát khu cách ly KTX Đại học Quốc gia TP.HCM.

Tại buổi kiểm tra, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, chìa khoá trong khu cách ly, khu phong toả là thực hiện test nhanh và ứng dụng công nghệ để quản lý.

Qua đó, Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế chuyển ngay test nhanh bằng đường máy bay vào TP.HCM. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng lưu ý TP cần thực hiện tốt các giải pháp, tránh để xảy ra lây nhiễm chéo trong khu cách ly.

Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo TP quan tâm đến văn hóa giải trí cho người trong khu cách ly

"TPHCM cần rút kinh nghiệm từ các tỉnh khác, không để sơ hở ngay trong khu cách ly. Phải quản lý chặt chẽ, không để lây nhiễm chéo", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng yêu cầu phải cách ly triệt để. Khi tổ chức thực hiện phải chặt chẽ từ các lực lượng Tổ Covid-19 cộng đồng, hỗ trợ thêm lực lượng công an cơ sở, bổ sung thêm lực lượng công an, quân đội để đảm bảo khu cách ly an toàn.

Tăng cường công tác bảo vệ trong khu cách ly và phân chia các ca trực một cách hợp lý, đảm bảo lực lượng làm nhiệm vụ không mệt mỏi.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu TP phải trang bị wifi, tivi cho người dân trong khu cách ly để người cách ly có thể giải trí, trao đổi thông tin, giao lưu qua mạng; không để người dân trong khu cách ly có cảm giác bức bí.

“Nếu bị ức chế, người cách ly giao lưu qua lại hay tìm cách ra ngoài thì làm giảm hiệu lực của việc cách ly”, Thủ tướng lưu ý.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo các trường, các đơn vị chi viện thêm lực lượng để giúp TP.HCM trong công tác đảm bảo an ninh ở các khu cách ly, các khu vực phong tỏa.

Trước đó, báo cáo với Thủ tướng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức cho biết, khu cách ly KTX Đại học Quốc gia TP có sức chứa khoảng 30.000 người. Hiện có khoảng 5.000 người đang được cách ly tại đây.

Khu cách ly này bố trí mỗi phòng chỉ có 2 người, có một số phòng chỉ cách ly 1 người (trường hợp có nguy cơ cao). Nếu phát hiện trường hợp dương tính sẽ chuyển ngay đến bệnh viện điều trị Covid-19.

Trong khu cách ly có bác sĩ thăm khám 3 lần/ngày để theo dõi tình hình sức khỏe của người được cách ly. Những người trong khu cách ly được lấy mẫu test định kỳ, từ 3-5 ngày một lần.

Khu cách ly được trang bị đầy đủ tiện nghi, có nhà vệ sinh riêng mỗi phòng, hệ thống camera giám sát. Có đơn vị chuyên cung cấp suất ăn mỗi ngày. Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP chuyên xử lý rác thải y tế trong khu cách ly.

Thủ tướng chủ trì họp trực tuyến về phòng, chống Covid-19 tại điểm cầu TP.HCM Chiều nay (26/6), tại điểm cầu TP.HCM, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì buổi họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 với các tỉnh, thành trên cả nước.

