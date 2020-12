Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương tháo gỡ nút thắt để vùng lên phát triển bền vững với tinh thần: Không để người dân mất niềm tin vào Chính phủ, vào Bộ trưởng, vào Bí thư, Chủ tịch tỉnh.

Kết luận Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương sáng 29/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu lại phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: “Năm 2020 thành công hơn 2019 và là năm thành công nhất trong 5 năm qua với những kết quả, thành tích đặc biệt”.

Các tư lệnh ngành không được im lặng

Những kết quả, thành tích đó đã góp phần làm nên những thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, với nhiều dấu ấn nổi bật của nhiệm kỳ khoá XII và thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của 35 năm đổi mới.

Thủ tướng yêu cầu các tư lệnh ngành không được im lặng với đề nghị của các địa phương. Các bộ ngành, địa phương thường xuyên trao đổi, xử lý các vấn đề bức xúc trong sản xuất kinh doanh, không văn bản qua, giấy tờ lại, mất thời gian, mất cơ hội kinh doanh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Người đứng đầu Chính phủ nhìn nhận, năm 2020 và 5 năm qua phát triển không chỉ về số lượng mà còn về chất lượng. Cụ thể, Việt Nam tăng 27 bậc về phòng chống tham nhũng; không chỉ tháo gỡ khó khăn mà còn dám đổi mới, dám nghĩ, dám làm.

Thủ tướng cũng lưu ý lời dặn của Tổng bí thư "tuyệt đối không được chủ quan" vì nền kinh tế còn nhiều hạn chế, yếu kém cần khắc phục, đất nước còn nhiều khó khăn, thách thức cần vượt qua. Vì vậy, cần đổi mới phong cách làm việc để chấn chỉnh nạn quan liêu, giấy tờ...

Nghiêm cấm biếu tặng quà Tết cho lãnh đạo

Về nhiệm vụ năm tới, Thủ tướng cho biết chủ đề của năm 2021 là “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo và khát vọng phát triển” và yêu cầu các bộ ngành, địa phương hành động quyết liệt, hiệu quả hơn, biến thách thức thành cơ hội; kiên quyết không lùi bước trước khó khăn, thách thức.

"Với sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, với niềm tin và khát vọng của nhân dân để đến 2045 đưa Việt Nam thành nước phát triển có thu nhập cao. "Một cây làm chẳng nên non/ Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. Bản lĩnh, ý chí, khí chất của người Việt Nam cần được đón bắt ở từng địa phương, từng ngành, từng cấp", Thủ tướng nhấn mạnh.

Người đứng đầu Chính phủ cho rằng, trước hết cần khẳng định sự quan trọng của quyết tâm, ý chí vươn lên mạnh mẽ, khát vọng hùng cường trong xây dựng đất nước. Ngay từ đầu năm bắt tay vào công việc ngay, không chần chừ, bởi không có tâm huyết, quyết tâm vượt khó thì không thành công.

Thủ tướng yêu cầu cần xác định rõ mục tiêu tăng trưởng kinh tế là đặc biệt quan trọng vì không chỉ đảm bảo phát triển vững chắc mà còn đảm bảo việc làm, thu nhập, chống tụt hậu, thu hẹp khoảng cách phát triển.

Thủ tướng yêu cầu không được đi chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm biếu tặng quà Tết cho lãnh đạo dưới mọi hình thức

Các địa phương phải đặt mức phấn đấu cao hơn để đưa đất nước tiến cao hơn trong thực hiện mục tiêu kép. Tăng trưởng kinh tế phải gắn chặt số lượng với chất lượng, gắn với mô hình tăng trưởng. Trong đó phát huy các thế mạnh là CNTT, nông nghiệp sạch, công nghệ cao và du lịch, dịch vụ; phấn đấu đưa Việt Nam thành cường quốc nông nghiệp.

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu các cấp, các ngành cần quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIII với 3 đột phá chiến lược, trong đó thể chế là yếu tố nền tảng, là điều kiện tiên quyết.

Về đón năm mới 2021, Thủ tướng đề nghị không được lơ là phòng chống dịch Covid-19. Mọi người dân, gia đình, cơ quan nâng cao ý thức, không để đại dịch xảy ra, có cái tết bình yên. Cùng với đó, tổ chức thị trường ổn định, giá cả đảm bảo cung cầu.

"Đặc biệt không được đi chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm biếu tặng quà Tết cho lãnh đạo dưới mọi hình thức, không sử dụng xe công, tiền công đi lễ hội", Thủ tướng nhấn mạnh.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng lưu ý các ngành bố trí người trực đầy đủ, nhất là những ngành liên quan đến an ninh, an toàn, sức khỏe người dân. Tất cả các bộ, đặc biệt các địa phương rà soát các mặt để lo cho người dân đón tết vui tươi, an toàn, nhất là người dân yếu thế, vùng khó khăn, vùng thiên tai.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng yêu cầu việc làm kế hoạch năm 2021 phải nghĩ đến dài hơi hơn của chiến lược. Đó là quy hoạch vùng, quy hoạch ngành, quy hoạch quốc gia, kế hoạch đầu tư trung hạn 2021 – 2025. Ví dụ như đường sắt cao tốc Bắc Nam, đường sắt từ TP.HCM đi miền Tây Nam bộ làm như thế nào…

"Chính chúng ta, từng cấp, từng ngành phải gỡ nút thắt để vùng lên phát phát triển bền vững. Một tinh thần là không để người dân, DN, quốc tế mất niềm tin vào Chính phủ, vào Bộ trưởng, vào Bí thư, Chủ tịch các tỉnh thành", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng kêu gọi các bộ ngành, địa phương hãy "đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu"; hãy tiếp tục bản lĩnh, ý chí, khí chất của người Việt Nam để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu trong năm 2021.

Thu Hằng - Hồng Nhì