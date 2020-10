Ngày 10/10, Công an tỉnh An Giang tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Công an, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang trao quyết định bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Nhật Trường, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Công an, Đại tá Đinh Văn Nơi trao quyết định bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Nhật Trường làm Phó giám đốc Công an An Giang. Ảnh: Quỳnh Như.

Thượng tá Nguyễn Nhật Trường sinh năm 1974, từng kinh qua các chức vụ Trưởng Công an huyện Chợ Mới, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ.

Phát biểu tại buổi trao quyết định, Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đánh giá cao thành tích của lực lượng công an tỉnh thời gian qua trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Người đứng đầu UBND tỉnh An Giang nhấn mạnh đạt được kết quả đó là nhờ tinh thần đoàn kết, lãnh chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Ban Giám đốc Công an tỉnh.

Ông Bình tin rằng trên cương vị, nhiệm vụ mới, Thượng tá Nguyễn Nhật Trường sẽ cùng Ban Giám đốc Công an tỉnh tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo Bộ Công an trong chỉ đạo, điều hành các mặt công tác, đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.

H.Thanh