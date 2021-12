Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh Hưng Yên là tỉnh có diện tích tự nhiên và quy mô dân số không lớn nhưng là một tỉnh có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển nhanh và bền vững.

Sáng 19/12, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh (1831-2021), 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (1941-2021), 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên (1/1/1997-1/1/2022) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị tỉnh tới điểm cầu 10 huyện, thị xã, thành phố.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi nhân dân thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Cùng dự buổi lễ có: Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và một số tỉnh, thành phố phía Bắc; các Mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ lão thành qua các thời kỳ và nhân dân tỉnh Hưng Yên.

Trước đó, sáng cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh.

Phát triển nhanh và khá toàn diện trên các lĩnh vực

Đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh vùng đất Hưng Yên có bề dày lịch sử hàng ngàn năm, nằm ở châu thổ sông Hồng, trung tâm đồng bằng Bắc Bộ.

Đến thế kỷ 16-17, nơi đây đã nổi tiếng với địa danh Phố Hiến - chốn phồn hoa đô hội, nơi hội tụ bốn phương - một tiểu Tràng An, thương cảng hàng đầu của đất nước như từng được truyền tụng qua câu ca “thứ nhất Kinh Kỳ, thứ nhì Phố Hiến."

Năm Minh Mệnh thứ 12 (năm 1831), danh xưng Hưng Yên với hàm ý gửi gắm ước vọng về vùng đất mãi hưng thịnh, yên bình chính thức được khai sinh. Đây là bước ngoặt quan trọng trong tiến trình lịch sử của tỉnh và khẳng định vị thế với những thành tựu rực rỡ mà cư dân nơi đây đã tạo dựng.

Sau 25 năm tái lập, vượt khó, nỗ lực, không ngừng đổi mới, sáng tạo, tỉnh Hưng Yên phát triển nhanh và khá toàn diện trên các lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật. Kinh tế Hưng Yên liên tục tăng trưởng cao (bình quân 10,21%/năm, cao hơn mức tăng trưởng chung của nền kinh tế).

Quy mô GRDP tăng 43,5 lần và đứng thứ 16/63 tỉnh, thành phố; thu ngân sách nhà nước tăng nhanh, gấp hơn 210 lần và trở thành 1/16 tỉnh, thành phố tự cân đối được ngân sách nhà nước, có điều tiết về ngân sách trung ương từ năm 2017; hạ tầng kinh tế xã hội, nhất hạ tầng giao thông, hạ tầng nông thôn, đô thị phát triển tương đối đồng bộ làm thay đổi căn bản diện mạo của tỉnh với các tuyến đường bộ được kết nối thuận lợi, hình thành các khu đô thị mới sinh thái, hiện đại (tỷ lệ đô thị hóa đạt 41,5%); hạ tầng công nghiệp phát triển nhanh với 7 khu công nghiệp đang hoạt động thu hút nhiều dự án đầu tư lớn, sử dụng công nghệ hiện đại.

100% số xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới và được Thủ tướng Chính phủ công nhận tỉnh đạt nông thôn mới năm 2020, đứng thứ 3 cả nước và hiện đang hướng tới thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, năng suất, hiệu quả, chất lượng và an toàn.

An sinh xã hội, mức độ hưởng thụ, chất lượng cuộc sống của nhân dân được cải thiện rõ rệt (GRDP bình quân đạt 87,7 triệu đồng/người, gấp 35 lần). Tỷ lệ hộ nghèo giảm và ở mức thấp (hiện chỉ còn 1,32%). Toàn tỉnh hiện có 423 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm 79% tổng số trường, nhiều học sinh đạt giải quốc gia, khu vực và quốc tế. Các giá trị văn hóa truyền thống được kế thừa, bảo tồn và phát huy.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được triển khai nghiêm túc gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Đến nay, Đảng bộ tỉnh Hưng Yên có 13 đảng bộ trực thuộc với 69.618 đảng viên sinh hoạt tại 552 tổ chức cơ sở đảng và 2.721 chi bộ trực thuộc; tăng cường kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng gắn với đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; giữ vững kỷ cương và các nguyên tắc tổ chức Đảng.

Nhiều tập thể cấp ủy, đảng viên vi phạm được xử lý nghiêm minh có tác dụng răn đe, cảnh tỉnh; thực hành dân chủ trong Đảng và trong xã hội được mở rộng; tạo điều kiện thuận lợi để người dân và các tổ chức đoàn thể tham gia phản biện xã hội, giám sát, xây dựng Đảng bộ, chính quyền trong sạch, vững mạnh theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng."

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Đại diện nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đặng Văn Cảo khẳng định, sẽ tiếp tục đoàn kết chặt chẽ, phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương, chung sức, đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh đề ra, xây dựng Hưng Yên “thành tỉnh mạnh của toàn quốc Việt Nam” như lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh lúc sinh thời, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên.

Xây dựng Hưng Yên sớm trở thành tỉnh công nghiệp, nông nghiệp hiện đạI

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng, biểu dương và cảm ơn sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu và những kết quả, thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên đã đạt được, đóng góp tích cực và có hiệu quả vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày nay.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh Hưng Yên là tỉnh có diện tích tự nhiên và quy mô dân số không lớn nhưng là một tỉnh có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển nhanh và bền vững.

Trước hết phải kể đến tiềm năng, lợi thế của một tỉnh thuộc châu thổ đồng bằng Bắc Bộ, trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc và tam giác tăng trưởng Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh, đặc biệt là tiếp giáp với 5 tỉnh, thành phố là Hà Nội, Hải Dương, Bắc Ninh, Thái Bình, Hà Nam, đều là những trung tâm kinh tế, văn hóa, đô thị lớn đang phát triển rất nhanh; đất đai, thổ nhưỡng phì nhiêu được ví là "bờ xôi, ruộng mật," được kiến tạo và bồi đắp bởi phù sa sông Hồng, Hưng Yên có truyền thống văn hóa phong phú, giàu bản sắc của vùng đất văn hiến và truyền thống lịch sử anh hùng, cách mạng vẻ vang.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và các chương trình, kế hoạch đã đề ra, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX, làm cho tinh thần Nghị quyết thấm nhuần trong toàn Đảng, toàn dân, làm cho mọi người nhận thức đầy đủ, sâu sắc thời cơ, thuận lợi cần phải nắm bắt, phát huy; những khó khăn, thách thức cần phải nỗ lực vượt qua.

“Tuyệt đối không được chủ quan, tự mãn, kiêu ngạo trước những thành tích, kết quả đã đạt được và cũng không hoang mang, bi quan, quá lo lắng trước những khó khăn, thách thức đang đặt ra hoặc nẩy sinh. Để từ đó, cụ thể hóa mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ thành các chương trình, kế hoạch, đề án với tinh thần quyết tâm cao, quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn; kế hoạch một phần, biện pháp phải hai phần và quyết tâm phải ba phần, có như thế mới có thể hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch," Tổng Bí thư lưu ý.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tỉnh cần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, tinh thần đổi mới sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, biến những quyết định của Đại hội thành hiện thực sinh động trong thực tế, đưa Hưng Yên tiếp tục tiến lên mạnh mẽ, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp phát triển, hiện đại, văn minh, giàu đẹp.

Phát huy hơn nữa các tiềm năng, lợi thế, tỉnh Hưng Yên đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và các doanh nghiệp để huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển; tập trung ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, nhất là hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại và mang tính kết nối cao với các tỉnh trong khu vực và cả nước; phát triển có trọng tâm, trọng điểm, cân đối, hài hòa giữa các địa phương và giữa khu vực đô thị và nông thôn; phát triển công nghiệp gắn với phát triển thương mại, dịch vụ và đô thị; xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng văn minh, hiện đại, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái và cảnh quan nông thôn với những nét đặc trưng của vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị tỉnh cần đặc biệt chú trọng nhiệm vụ giữ gìn và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát huy các giá trị lịch sử văn hóa đặc sắc của quê hương khởi nguồn, cái nôi của phong trào xây dựng Gia đình văn hóa Việt Nam theo đúng tinh thần của Hội nghị Văn hóa toàn quốc mới đây. Phát triển văn hóa thực sự là "nền tảng tinh thần," "động lực phát triển."

"Khơi dậy lòng tự hào của quê ta về truyền thống yêu nước, cách mạng, truyền thống lịch sử văn hóa, con người Hưng Yên, từ đó khơi dậy khát vọng, ý chí quyết tâm xây dựng và phát triển quê hương Hưng Yên phồn vinh, hạnh phúc," Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Cùng với sự phát triển kinh tế, cũng cần tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, các biện pháp giảm nghèo bền vững, bảo đảm công bằng xã hội; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, trước mắt là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, đặc biệt là đối với những người có công, người lao động mất việc làm, không có thu nhập vì dịch bệnh; quan tâm phát triển toàn diện và nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ; làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe và khám, chữa bệnh cho nhân dân từ cơ sở, đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang tiếp tục có những diễn biến phức tạp mới.”

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi nhân dân tại thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu tăng cường bảo đảm nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc; chú trọng công tác nắm, dự báo, đánh giá tình hình, ngăn chặn và đấu tranh, xử lý có hiệu quả các yếu tố ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội, an ninh nông thôn ngay từ cơ sở; phát hiện và xử lý kịp thời các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; quan tâm giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn, thư khiếu nại, tố cáo; không để phát sinh khiếu kiện kéo dài, khiếu kiện đông người, vượt cấp, hình thành các điểm nóng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ cần phát huy thật tốt truyền thống 80 năm vẻ vang, anh hùng của Đảng bộ để xây dựng Đảng bộ Hưng Yên và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, trở thành Đảng bộ tiêu biểu của cả nước; với yêu cầu bảo đảm không ngừng tăng cường, củng cố đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, hệ thống chính trị và khối đoàn kết toàn dân; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng được nâng cao; công tác xây dựng Đảng về tư tưởng chính trị; các nguyên tắc tổ chức đảng và kỷ cương, kỷ luật trong Đảng được giữ vững, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa."

Xây dựng đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức có đủ năng lực, phẩm chất, uy tín ngang tầm nhiệm vụ và dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, dám đột phá phát triển vì lợi ích chung; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của chính quyền các cấp và của cả hệ thống chính trị, tạo bước phát triển mới của Đảng bộ về trí tuệ, bản lĩnh chính trị, "thực sự là đạo đức, là văn minh," gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tin yêu; đủ uy tín và năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Với truyền thống lịch sử vẻ vang của một vùng đất văn hiến, giàu truyền thống cách mạng và anh hùng; với những thành tựu to lớn đã đạt được, cùng với khát vọng phát triển và quyết tâm mới, khí thế mới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên sẽ đoàn kết chặt chẽ, chung sức, đồng lòng, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra, xây dựng Hưng Yên sớm trở thành tỉnh công nghiệp, nông nghiệp hiện đại, hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững; góp phần tích cực cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gắn Huân chương Lao động hạng Nhất lên cờ truyền thống của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi nhân dân tại thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi nhân dân tại thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh ở thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

