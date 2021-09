Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị TP.HCM “vẽ lại” bản đồ đánh giá nguy cơ dịch bệnh đến tận tổ dân phố, khu phố và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tương ứng, chứ không phải “vẽ theo tổ nhưng lại thực hiện theo phường”.

Chiều 16/9, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc làm việc của Tổ Công tác đặc biệt Chính phủ (Tổ Công tác) thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 với lãnh đạo TPHCM về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Dứt khoát không được mở lại các hoạt động mà không an toàn, nhưng nếu an toàn rồi mà không mở lại thì rất lãng phí rất công sức, nguồn lực chống dịch. Ảnh: VGP/Đình Nam

Tập trung xử lý dứt điểm từng vùng đỏ

Tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết qua 3 tuần thực hiện giãn cách tăng cường, các quận, huyện, TP. Thủ Đức đã từng bước mở rộng vùng xanh, thu hẹp vùng đỏ, đạt kết quả tốt. Qua các đợt xét nghiệm, tỉ lệ ca nhiễm giảm dần ở các vùng đỏ, vùng cam. Công tác thu dung, điều trị F0, tỉ lệ cấp cứu, tử vong giảm rõ nét. Thành phố đã tập trung tiêm vaccine mũi 1 đạt 92% đối tượng theo quy định của Bộ Y tế, mũi 2 đạt 24%, chỉ còn đủ vaccine tiêm trong ngày mai (17/9).

Ba vấn đề nổi lên hiện nay của TP.HCM là tập trung điều trị, giảm tử vong, bảo đảm an sinh xã hội, chi trả hỗ trợ kịp thời cho những đối tượng cần trợ giúp; sự quan tâm của cộng đồng DN trong việc khôi phục, mở lại các hoạt động sản xuất; khả năng cân đối ngân sách, nguồn kinh phí phục vụ chống dịch…

Thời gian tới, TP.HCM sẽ dồn lực xét nghiệm, xử lý dứt điểm từng vùng đỏ; mong muốn có thêm nguồn vaccine để tiêm mũi 2 cho người dân; điều chỉnh các lực lượng chống dịch chi viện cho Thành phố; chuẩn bị kế hoạch mở lại, phục hồi các hoạt động kinh tế.

Cùng với nỗ lực, chủ động của địa phương, lãnh đạo TP.HCM cũng đề nghị tiếp tục được phân bổ thêm vaccine, thuốc điều trị.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá, thời gian qua, các lực lượng chống dịch, nhân dân TP.HCM đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp giãn cách tăng cường, tăng tốc xét nghiệm, đẩy mạnh tiêm vaccine, bảo đảm an sinh xã hội, trợ giúp y tế tại chỗ cho người dân… Thành phố đã đạt được những kết quả ban đầu tích cực.

Công tác chống dịch của TP.HCM đã đi được những bước rất dài và sẽ còn một giai đoạn nữa, tính bằng tuần, để tiến tới kiểm soát được dịch bệnh.

Phó Thủ tướng đề nghị TP.HCM cần “vẽ lại” bản đồ đánh giá nguy cơ dịch bệnh đến tận tổ dân phố, khu phố và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tương ứng, chứ không phải “vẽ theo tổ lại thực hiện theo phường”.

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho biết, phương châm của Thành phố trong tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội từ ngày 16/9 đến ngày 30/9 là ”triệt để, nghiêm ngặt, quyết liệt, hiệu quả từng biện pháp phòng, chống dịch trên từng địa bàn cụ thể”. “Càng phân nhỏ ra, càng cụ thể thì xử lý triệt để, hiệu quả hơn”, ông Nguyễn Văn Nên nói.

Lãnh đạo TP.HCM cho biết đã bàn rất kỹ phương án mở lại hoạt động các khu công nghiệp, khu chế xuất theo hướng bảo đảm nhà máy xanh, nơi cư trú xanh, công nhân xanh. Ảnh: VGP/Đình Nam

Mở lại từng bước, chắc chắn, an toàn

Theo Phó Thủ tướng, thời gian tới, TP.HCM phải tiếp tục củng cố các kết quả đã đạt được, cố gắng kiểm soát tốt dịch bệnh, dần mở lại các hoạt động để quay lại trạng thái bình thường mới trên tinh thần “mở lại từng bước, chắc chắn, an toàn”. “Dứt khoát không được mở lại các hoạt động mà không an toàn, nhưng nếu an toàn rồi mà không mở lại thì rất lãng phí rất công sức, nguồn lực chống dịch”.

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên nêu quan điểm khi Thành phố mở lại các hoạt động, những gì chưa chắc chắn để làm rộng thì làm thí điểm để đánh giá.

“Những quy định của Trung ương dành cho cả nước nên khi Thành phố vận dụng được, không trái với hướng dẫn thì tích cực làm đồng thời những điểm chưa phù hợp thì kiến nghị sửa đổi, điều chỉnh chính thức”, Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng giao Tổ Công tác làm việc với Bộ Y tế để phân bổ thêm vaccine nhằm giúp TP.HCM sớm đạt mục tiêu cơ bản tiêm cho 100% đối tượng theo quy định của Bộ Y tế.

Có vùng xanh, người dân được tiêm đủ vaccine là hai điểm rất cơ bản để mở lại các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

“Nếu củng cố được vùng xanh chắc chắn, Thành phố cần xem xét theo địa bàn để mở lại hoạt động đời sống, kinh tế thay vì giới hạn trong một số ngành nghề, loại hình”, Phó Thủ tướng nói.

“Thành phố sẽ tập trung xét nghiệm để bảo vệ, mở rộng vùng xanh, mở lại các hoạt động trong vùng xanh. Thành phố đã bàn rất kỹ phương án mở lại hoạt động các khu công nghiệp, khu chế xuất theo hướng bảo đảm nhà máy xanh, nơi cư trú xanh, công nhân xanh”, ông Phan Văn Mãi thông tin.

Phó Thủ tướng cũng gợi mở hướng huy động y tế tư nhân cung cấp các dịch vụ hỗ trợ phòng, chống dịch để DN sản xuất an toàn, cũng như chủ động xử lý khi phát hiện ca nhiễm. TP.HCM cũng cần phối hợp chặt chẽ với các tỉnh để giữ được nguồn nhân lực, lao động cho các DN.

“Thành phố phải tính tới các chính sách để công nhân ở các tỉnh yên tâm quay trở lại làm việc”, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên trăn trở.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, nhà khoa học, khu vực TP.HCM, một phần Bình Dương, Đồng Nai, Long An phải sẵn sàng cho tình huống chung sống với virus SARS-CoV-2 bằng cách tiêm vaccine cho người dân, chuẩn bị đầy đủ thuốc, oxy, thiết bị y tế, nhân lực… Người dân tuân thủ nghiêm 5K, xét nghiệm định kỳ thường xuyên.

Bên cạnh việc tiếp tục duy trì các lực lượng chống dịch chi viện cho TP.HCM, Phó Thủ tướng một lần nữa đề nghị Bộ Y tế, Sở Y tế TP.HCM phải bảo đảm đầy đủ thuốc điều trị, đồ bảo hộ an toàn cho các y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch, trang thiết bị, máy móc điều trị...

Theo VGP