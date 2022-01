Ngày 21/1, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã đến viếng, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82, huyện Tân Biên; thăm, chúc Tết nhân dân, lực lượng vũ trang tại tỉnh Tây Ninh.

Tại lễ viếng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã gióng ba hồi chuông, dâng hoa, dâng hương và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các bậc tiền nhân, các Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Trước anh linh của 14 nghìn liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng, các năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tây Ninh luôn tri ân sự cống hiến to lớn và sự hy sinh anh dũng của các Anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của đất nước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do cho đất nước.

Đồi 82 chính là cội nguồn để giáo dục các thế hệ trẻ tiếp tục noi gương cha anh, quyết tâm bảo vệ nền độc lập dân tộc, xây dựng đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, đối tượng khó khăn do Covid-19 ở xã Thái Bình, huyện Châu Thành (Tây Ninh).

Tại trụ sở UBND xã Thái Bình, huyện Châu Thành, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã thăm hỏi, tặng 40 phần quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, đối tượng khó khăn do Covid-19, mỗi phần quà trị giá 200.000 đồng và 1 triệu đồng tiền mặt.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã chia sẻ những khó khăn của người dân do ảnh hưởng bởi đại dịch; đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và người dân Tây Ninh trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa qua. Trong đó, nổi bật là sự đồng hành, đồng sức, tương thân, tương ái giúp đỡ lẫn nhau của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trong và ngoài nước.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, Tây Ninh có đường biên giới dài hơn 240 km giáp với Campuchia, là một trong những thách thức lớn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhưng Tây Ninh đã giữ vững được biên giới an toàn là một trong những thắng lợi lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương.

Dịp này, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đã đến thăm, tặng quà Tết cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5 (Quân khu 7) đóng quân trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn toàn thể cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5 và Quân khu 7 bảo đảm cho người dân có một cái Tết an lành, vui tươi, phấn khởi, tiết kiệm và tuyệt đối an toàn; đề nghị chính quyền và nhân dân Tây Ninh tiếp tục bảo vệ thành quả công tác phòng, chống dịch, thực hiện tốt vấn đề an sinh cho bà con nghèo, người bị ảnh hưởng dịch Covid-19, khôi phục lại kinh tế-xã hội.

Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã thăm, chúc Tết, trao quà cho công nhân lao động tại Khu Liên hợp Công nghiệp-Đô thị-Dịch vụ Phước Đông ở huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

Theo Nhân Dân