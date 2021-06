Bộ Công An điều động Phó Giám đốc (PGĐ) Công an Bình Thuận làm Phó hiệu trưởng ĐH An ninh và Trưởng Công an Cửa khẩu Tân Sơn Nhất làm PGĐ Công an Bình Thuận.

Tin từ Công an Bình Thuận cho biết, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Trần Văn Toản, Giám đốc Công an tỉnh đã trao quyết định điều động Đại tá Phạm Duy Hoàng (SN 1976), PGĐ Công an tỉnh Bình Thuận đến nhận công tác và giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân.

Đại tá Phạm Duy Hoàng

Điều động và bổ nhiệm Đại tá Lê Thanh Hùng (SN 1969), Trưởng Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an) đến nhận công tác và giữ chức PGĐ Công an tỉnh Bình Thuận.

Đại tá Lê Thanh Hùng

Hai Đại tá được nhận quyết định điều động và bổ nhiệm hứa quyết tâm trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm, vai trò gương mẫu đi đầu của người lãnh đạo, đoàn kết, thống nhất cùng tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, nhà nước và nhân dân giao.

