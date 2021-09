Ủy ban TVQH đề nghị các cơ quan làm rõ các báo cáo để trình Quốc hội xem xét, cần thể hiện đúng tinh thần Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chỉ đạo, là nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng tình hình.

Ngày 20/9, tiếp tục diễn ra chương trình Phiên họp thứ 03 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Uỷ ban TVQH cho ý kiến về các báo cáo công tác năm 2021 của khối Tư pháp. Thảo luận tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá, các báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao được chuẩn bị hết sức cụ thể, sâu sắc và có nhiều đổi mới.

Tuy nhiên, đề nghị các cơ quan cần làm rõ thêm các giải pháp để phát huy những ưu điểm trong công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và phòng, chống tham nhũng; đồng thời khắc phục những hạn chế, làm rõ thêm xu hướng xuất hiện một số các vụ vi phạm pháp luật mới để có biện pháp xử lý; cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, đổi mới công tác lãnh đạo, điều hành, tăng cường công tác phối hợp, trong đó quan tâm đến vấn đề sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, các kiến nghị cụ thể với Quốc hội, Uỷ ban TVQH.

Nâng cao chất lượng công tác đào tạo cán bộ, đào tạo lại những cán bộ chuyên sâu đáp ứng yêu cầu hội nhập, phát triển trong thời gian tới, gắn với việc ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng kỹ thuật số, xây dựng cơ sở dữ liệu. Ngành Tòa án cũng phối hợp các cơ quan để nâng cao chất lượng đào tạo hội thẩm nhân dân. Sau phiên họp, UBTVQH đề nghị các cơ quan trình và cơ quan thẩm tra hoàn chỉnh báo cáo để trình Quốc hội nghiên cứu.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Trong chiều 20/9, Uỷ ban TVQH cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021. Ủy ban TVQH đề nghị các cơ quan tiếp tục làm rõ các báo cáo để trình Quốc hội xem xét, trong đó cần thể hiện đúng tinh thần Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chỉ đạo, đó là nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng tình hình, nhận diện đúng vấn đề và làm rõ các số liệu của năm, có so sánh với các năm trước để thấy được bản chất của vấn đề, những việc tăng lên, giảm đi và các nguyên nhân cụ thể. Làm rõ đâu là do dịch bệnh Covid-19, đâu là do thể chế, do tổ chức thực hiện để đề ra các giải pháp phải căn cơ, khả thi, tạo được chuyển biến mới trong thời gian tới.

Ủy ban TVQH cũng đề nghị các cơ quan tiếp tục phối hợp với các cơ quan Quốc hội chuẩn bị tốt các nội dung để phục vụ Đoàn giám sát tối cao của Quốc hội, kiến nghị các giải pháp căn cơ cả trước mắt và lâu dài; phối hợp nối mạng xây dựng cơ sở dữ liệu chung để theo dõi tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo trong cả nước; các báo cáo cần có đánh giá sâu hơn về nhận định tình hình mới sau dịch Covid-19. Đồng thời, có giải pháp chủ động phòng ngừa để khắc phục hạn chế tối đa không để tích tụ trở thành điểm nóng; cần có các biện pháp tổ chức thực hiện, hướng dẫn chi tiết các biện pháp kiểm tra, đôn đốc, giám sát và các chế tài bảo đảm sự công bằng.

