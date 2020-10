Chiều nay (19/10), tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đang thăm chính thức Việt Nam.

Thay mặt Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao việc ngài Suga Yoshihide đã chọn Việt Nam là nước đi thăm đầu tiên trên cương vị Thủ tướng nhiệm kỳ mới của Nhật Bản.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng hai bên sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy các thành quả hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Nhật Bản thời gian qua.

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide bày tỏ vui mừng gặp Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân - người phụ nữ Việt Nam đầu tiên đảm nhận vị trí Chủ tịch Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp đón Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide.

Thủ tướng Suga Yoshihide cho biết, Nhật Bản đã và đang thực hiện dự án nâng cao năng lực Quốc hội và đóng góp cho sự phát triển của cơ quan lập pháp, Nhật Bản mong muốn tiếp tục đóng góp cho việc tăng cường hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực này.

Thủ tướng Nhật Bản đánh giá, khi đại dịch Covid-19 đang diễn ra, tháng 9/2020 vừa qua, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN lần thứ 41(AIPA 41).

Quốc hội Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đồng AIPA 41 theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của khoảng 400 nghị sĩ. Đại hội đồng AIPA 41 đã đóng góp cho việc tăng cường sự đoàn kết của các nghị sĩ ASEAN.

Thủ tướng Suga Yoshihide cảm ơn Quốc hội Việt Nam đã trao tặng 20.000 khẩu trang y tế cho Nhật Bản.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội Việt Nam rất coi trọng và tích cực đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam.

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide cùng đoàn đại biểu Nhật Bản.

Hai Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản đang tích cực tham gia đàm phán và thảo luận về Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP). Trong thời gian tới, sau khi Chính phủ Việt Nam đàm phán, ký kết xong, Quốc hội Việt Nam sẽ sớm xem xét, phê chuẩn hiệp định quan trọng này.

Để tăng cường hơn nữa mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản và giữa Quốc hội hai nước trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội trân trọng đề nghị Thủ tướng Suga Yoshihide tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thúc đẩy một số phương hướng hợp tác...

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Nhật Bản thúc đẩy giao lưu văn hóa, hợp tác địa phương, hợp tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua tiếp nhận thực tập sinh Việt Nam; tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập, lao động tại Nhật Bản.

Toàn cảnh buổi hội kiến.

Việt Nam khuyến khích doanh nghiệp Nhật Bản tăng cường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, tạo điều kiện để các công ty Việt Nam tham gia vào chuỗi các nhà cung cấp, chuyển giao công nghệ; tăng cường đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ…

Quốc hội Việt Nam sẵn sàng lắng nghe đóng góp của các doanh nghiệp Nhật Bản trong việc hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật để thực hiện các cam kết của Việt Nam tại các Hiệp định thương mại tự do mà hai nước đã ký kết và là thành viên. Ủy ban Đối ngoại Quốc hội là đầu mối tiếp nhận những ý kiến của những doanh nghiệp Nhật Bản.

Chủ tịch Quốc hội mong Thủ tướng Nhật Bản tạo điều kiện để hai nước tiếp tục duy trì các chuyến thăm lẫn nhau, tiếp xúc ở các cấp, đồng thời khẳng định Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với Quốc hội Nhật Bản giao lưu giữa các nhóm Nghị sỹ và các cơ quan Quốc hội hai nước.

Tại cuộc hội kiến, hai nhà lãnh đạo khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông, giải quyết hòa bình các tranh chấp theo luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982).

Trước đó, Thủ tướng Nhật Bản cùng đoàn đại biểu đã đã đặt vòng hoa, vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu đã đến đặt vòng hoa và tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ.

Thành Nam - Phạm Hải