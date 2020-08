Cơ quan chức năng Quảng Nam yêu cầu, những ai tiếp xúc với chồng BN 981 là ông N.T.C - người coi thi tốt nghiệp THPT quốc gia tại điểm thi số 50 - phải đến trạm y tế để khai báo y tế.

Tối nay (18/8), lãnh đạo UBND thị trấn Khâm Đức (huyện Phước Sơn, Quảng Nam) cho biết, đã ra thông báo về việc khai báo y tế đối với các trường hợp tiếp xúc với chồng của BN 981.

Bộ Y tế cùng ngày đã công bố BN 981 là nữ (trú tại TP Hội An). Từ ngày 8 đến 10/8, ông N.T.C (SN 1986) là chồng của BN 981 đã coi thi tốt nghiệp THPT quốc gia tại điểm thi số 50, Trường THPT Khâm Đức.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thị trấn Khâm Đức, thông báo, những ai tiếp xúc gần với ông N.T.C. (từ ngày 8 đến 10/8) phải đến Trạm y tế thị trấn Khâm Đức hoặc Trung tâm y tế huyện Phước Sơn để được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch, cách ly y tế.

Lịch trình của BN 981 (nữ, SN 1988, trú tại khối Tân Thành, phường Cẩm An, TP Hội An), chỗ ở hiện nay tại thôn Võng Nhi, xã Cẩm Thanh, TP Hội An). BN sống cùng chồng và con gái.

Từ ngày 13 đến 16/7, BN nhập viện mổ tay và điều trị tại phòng 303 khoa Ngoại thần kinh, BV Đa khoa Đà Nẵng, có tiếp xúc với chồng và 4 người đến thăm.

Ngày 17/7, BN xuất viện và được chồng đưa về nhà bằng xe máy, BN chỉ tiếp xúc với người trong gia đình khi về nhà.

Từ 18 đến 25/7, BN ở tại nhà, có tiếp xúc trực tiếp với 14 người đến thăm. Ngày 26/7, BN được chồng chở đi cắt chỉ vết mổ tại phòng tiểu phẫu - khoa Cấp cứu BV Đa khoa Hội An, có tiếp xúc với nhân viên y tế.

Trường THPT Khâm Đức, nơi chồng BN 981 - người từng coi thi THPT quốc gia

Từ ngày 25 đến 27/7, BN có đến quán bún bà P.T.A (tổ 1, thôn Võng Nhi, xã Cẩm Thanh).

Ngày 1/8, BN đến Trạm Y tế xã Cẩm Thanh khai báo y tế. Từ ngày 1 đến 14/8, BN ở nhà, không tiếp xúc với ai.

Ngày 18/8, BN được chuyển điều trị tại BV Đa khoa TƯ Quảng Nam.

BN 964 (nữ, SN 1971, trú khối phố Mỹ Đông, phường An Mỹ, TP Tam Kỳ).

BN làm việc tại bộ phận hành chính thuộc khoa Dinh Dưỡng - CDC Quảng Nam và chưa tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19.

Ngày 11/7, BN có đi đám cưới cùng gia đình tại Nhà hàng EdenPlaza (đường Duy Tân, TP Đà Nẵng), rồi về nhà.

Từ ngày 11/7 đến 15/8, BN có đi siêu thị Coopmart Tam Kỳ 2 lần (vào thứ 7).

Ngày 9/8, BN được chị dâu ở xã Tam Phú lên nhà chơi. Thứ bảy hằng tuần, BN có đi chợ thương mại (phường An Mỹ, TP Tam Kỳ), mua tỏi tại quán chị T. và mua bún (đường Nguyễn Thái Học) nhưng không biết tên quán.

Trong 10 ngày qua, BN ít giao lưu tiếp xúc với nhân viên trong cơ quan, chỉ tiếp gần với 1 người trong khoa là chị N.T.Đ (đường Xuân Diệu, khối phố Mỹ Thạch Trung, phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ).

Ngày 16/8, BN được chuyển điều trị tại Khu điều trị Điện Nam - Điện Ngọc (BV Đa khoa khu vực Quảng Nam).

Quảng Nam phong tỏa khu dân cư nơi BN 964 sinh sống

Đã cách ly 23 thí sinh thi chung phòng với con BN 964

Ông Bùi Ngọc Ảnh, Chủ tịch TP Tam Kỳ tối nay xác nhận, đơn vị đã cách ly và lấy mẫu xét nghiệm 23 thí sinh, thi chung phòng với con BN 964 tại kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia.

Theo ông Ảnh, tại kỳ thi diễn ra vào ngày 8 đến 10/8, con trai BN 964 thi ở phòng 433, hội đồng thi Trường THCS Lê Hồng Phong (TP Tam Kỳ).

"Qua rà soát, phòng thi này có tổng cộng 24 thí sinh, trong đó có con trai của BN. Ngành Y tế địa phương đã cách ly y tế tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm đối với 23 thi cùng phòng với con BN 964”, ông Ảnh nói thêm.

Ngày 18/8, tỉnh Quảng Nam đã có quyết định phong tỏa khu vực dân cư nơi BN 964 sinh sống.

Cụ thể, UBND tỉnh khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời tổ 4,5,6, khối phố Mỹ Đông (phường An Mỹ), với 49 hộ, 165 nhân khẩu.

Phạm vi, phía Đông giáp trường tiểu học Kim Đồng và khu tái định cư đường Điện Biên Phủ, phía Tây giáp khu dân cư đường Nguyễn Thái Học, phía Nam giáp khu dân cư ngõ 98 Tiểu La và phía Bắc giáp khu dân cư ngõ 81 Nguyễn Thái Học.

Thời gian thực hiện 14 ngày từ 0h ngày 18/8.

Tiểu thương chợ lớn nhất Đà Nẵng mắc Covid-19, khẩn cấp tìm người liên quan

Tối 18/8, Sở Y tế TP Đà Nẵng thông tin nhanh về trường hợp tiểu thương chợ đầu mối Hòa Cường có kết quả xét nghiệm dương tính Covid-19.

Theo đó, BN 987 là Đ.T.K.P, nữ, (SN 1974, trú 24 Hóa Sơn 4, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu)

BN là tiểu thương bán bông (ngày rằm, mồng 1 bán bông dùng để cúng) tại Lô 413 chợ Đầu mối Hòa Cường (địa chỉ cổng chính: 65 Lê Nổ, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Sở Y tế TP Đà Nẵng thông báo khẩn tìm các tổ chức, cá nhân có tiếp xúc, mua bán, trao đổi hàng hóa với BN hoặc có đến khu vực xung quanh Lô 413 chợ đầu mối Hòa Cường từ ngày 15 đến 18/8, lập tức liên hệ với Trung tâm Y tế quận, huyện nơi sinh sống để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Bảo vệ BV Đà Nẵng mắc Covid-19 từng 3 lần xét nghiệm âm tính Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP cũng đã cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát 6 ca mắc Covid-19 được công bố ngày 17/8. Trong các bệnh nhân này đáng chú ý có BN 968, nam, tên T.C.T (SN 1971, K68 Võ Văn Tần, phường Chính Gián, quận Thanh Khê) là bảo vệ tại BV Đà Nẵng. Theo thông tin lịch trình, 7h ngày 25/7, BN đến làm việc tại BV, đến khoảng 7h ngày 26/7 thì trở về nhà và tiếp xúc với những người trong gia đình. 7h ngày 27/7, BN tiếp tục đến làm việc tại BV, được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng (lần 1) và có kết quả âm tính. Sau đó BN được cách ly tại BV đến ngày 2/8. Sáng 3/8, BN được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng (lần 2) và có kết quả âm tính Covid-19. Sau đó BN được chuyển đến cách ly tập trung. Tại đây, BN ở cùng phòng với anh Đ.T (bảo vệ BV Đà Nẵng). Ngày 7 và 8/8, không nhớ rõ ngày, BN được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng (lần 3) và có kết quả âm tính. Ngày 16/8, BN được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng (lần 4) và ngày 17/8, có kết quả xét nghiệm dương tính Covid-19.



