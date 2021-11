Sau khi sát hại vợ, ông H. gọi điện thoại cho người thân đến nhà nghỉ ở TP Tân An (Long An) đưa con trai 5 tuổi về nuôi dưỡng.

Đến trưa 25/11, Công an TP Tân An (Long An) mới khám nghiệm xong hiện trường hai vợ chồng tử vong trong một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Thái Bình, phường 3.

Danh tính nạn nhân được xác định là bà B.N.H.Q. (39 tuổi) và chồng là N.D.H. (42 tuổi, cùng ngụ xã Bình Qưới, huyện Châu Thành).

Trước nhà nghỉ xảy ra vụ án mạng được cảnh sát phong tỏa. Ảnh: A.L.

Khi kiểm tra, công an còn phát hiện thêm một bé trai 5 tuổi, con của hai nạn nhân đang nằm ngủ. Cháu bé đã được lực lượng chức năng bàn giao cho người thân chăm sóc.

Chủ nhà nghỉ cho biết gia đình này đến thuê phòng tối 24/11. Đến rạng sáng hôm sau, họ nghe hai vợ chồng cãi nhau và có tiếng động mạnh.

6h cùng ngày, nghi có chuyện chẳng lành, nhân viên nhà nghỉ gõ cửa không thấy ai trả lời. Khi mở cửa kiểm tra thì họ phát hiện vụ việc.

Theo người thân, sáng cùng ngày họ nhận điện thoại của ông H. thông báo đã giết vợ và chuẩn bị tự tử nên nhờ đến đưa con về nuôi dưỡng.

“H. và Q. sống ly thân cả năm nay. Chiều 24/11, H. đưa hai vợ con đi ăn tối rồi thuê nhà nghỉ ở qua đêm”, người thân nạn nhân cho biết.

Lực lượng chức năng TP Tân An cho bết thi thể bà Q. có nhiều vết đâm. Qua khám nghiệm, công an xác định ông H. sát hại vợ rồi tự tử.

Chồng đập bình gas gây cháy nhà, vợ và hai con tử vong Đi nhậu về, người chồng đập phá đồ đạc trong đó có bình gas mini gây cháy tiệm tạp hóa của gia đình, làm chết vợ và hai con.

(Theo Zing.vn)