Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Quang Thái cho biết, trong năm toàn ngành đã thi hành xong 576.933 việc, đạt tỉ lệ 81,41% (tăng 2,82% so với năm 2019, cao hơn 1,41% so với chỉ tiêu được giao); trên 53.750 tỷ đồng, đạt tỉ lệ 40,09% (tăng 4,66%) so với năm 2019, cao hơn 2,09% so với chỉ tiêu được giao. Các cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước đã tập trung thi hành xong 363/830 việc (đạt tỷ lệ 43,73%, tăng 65 việc so với năm 2019). Tuy nhiên, công tác THADS, THAHC năm 2020 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như kết quả thi hành án đối với các khoản thu cho tổ chức tín dụng, các khoản bị chiếm đoạt trong vụ hình sự về tham nhũng, kinh tế hiệu quả chưa cao; hoạt động tổ chức thi hành án tại một số cơ quan THADS chưa thật sự hiệu quả, còn để xảy ra vi phạm, thiếu sót...