Dự án khu dân cư dịch vụ Đồng Sen tại phường Đồng Nguyên, TP Từ Sơn (Bắc Ninh) có nhiều sai phạm liên quan đến Phó Chủ tịch UBND TP Từ Sơn Nguyễn Thế Tuấn - người vừa bị khởi tố, bắt tạm giam.

Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Thế Tuấn và các bị can khác liên quan đến sai phạm đất đai xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, ông Tuấn bị bắt vì liên quan đến sai phạm đất đai diễn ra từ thời điểm ông giữ chức vụ Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Từ Sơn (nay là TP Từ Sơn).

Theo tìm hiểu, liên quan đến sai phạm đất đai trên địa bàn phường Đồng Nguyên, cuối 2018 thanh tra thị xã Từ Sơn (nay là TP Từ Sơn) đã chỉ ra nhiều sai phạm đối với Dự án đất dân cư dịch vụ Đồng Sen.

Khu đất Đồng Sen tại phường Đồng Nguyên

Dự án trên thuộc địa phận thôn Vĩnh Kiều (nay thuộc địa phận khu phố Vĩnh Kiều 1, Vĩnh Kiều 2, Vĩnh Kiều 3) và thôn Tam Lư (nay là khu phố Tam Lư), phường Đồng Nguyên, do UBND phường Đồng Nguyên làm chủ đầu tư. Tổng diện tích đất được quy hoạch thực hiện dự án gần 98 nghìn m2 với tổng mức đầu tư trên 95 tỷ đồng.

Dự án trên được tỉnh Bắc Ninh đồng ý cho tiến hành lập hồ sơ bồi thường hỗ trợ, giải phóng mặt bằng từ năm 2007. Sau khi được phê duyệt, các tổ công tác tiến hành việc chi trả tiền bồi thường nêu trên.

Tuy nhiên, quá trình triển khai, cơ quan chức năng kết luận việc chi trả tiền bồi thường đã phát sinh việc chi sai nhiều tỷ đồng. Cơ quan thanh tra xác định UBND phường Đồng Nguyên đã buông lỏng quản lý về đất đai, tài chính, để các khu phố Vĩnh Kiều 1, Vĩnh Kiều 2 và Tam Lư thực hiện không đúng chính sách, pháp luật.

Cũng liên quan đến việc thu hồi đất, chi trả bồi thường diện tích đất trên, đầu năm 2022, nguyên Chủ tịch, phó chủ tịch UBND phường Đồng Nguyên cùng các bị can liên quan bị bị TAND tỉnh Bắc Ninh tuyên phạt các mức án về các tội danh: Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Khu đất trên hiện nay có nhiều nhà xưởng mọc lên

Việc bồi thường giải phóng mặt bằng dự án xảy ra nhiều sai phạm

Khu đất trên có vị trí gần trục đường lớn, có giá trị cao

Nhiều cán bộ bị khởi tố, bắt giữ liên quan đến dự án tại phường Đồng Nguyên

Đoàn Bổng