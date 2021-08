Tổng Bí thư nói rằng, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng 6 tháng cuối năm chỉ có tiến liên chứ không được thụt lùi, đây là một xu thế không thể nào ngừng lại được.

Chiều 5/8, Ban Nội chính Trung ương họp báo thông tin về kết quả phiên họp thứ 20 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Đạt được nhiều kết quả tích cực

Phó ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học cho biết, tại phiên họp Tổng Bí thư đánh giá, công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục được đẩy mạnh, đạt được nhiều kết quả tích cực, có mặt cao hơn năm trước; tiếp tục khẳng định quyết tâm mạnh mẽ "không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ"; củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ”.

Phó ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học

Ông Học dẫn hàng loạt số liệu chứng minh cho nhận định này. Hơn nữa, việc phát hiện xử lý tiêu cực, tham nhũng chuyển biến mạnh mẽ ở nhiều địa phương, khắc phục dần tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”.

“Trước đây, có địa phương báo cáo suốt 5 năm không phát hiện được vụ việc nào tham nhũng thì bây giờ có nhiều địa phương là chủ động phát hiện và xử lý các vụ án tham nhũng, ví dụ như Khánh Hòa, TP HCM, An Giang…”.

Kết quả nổi bật nữa, theo ông Học, trước đây có tình trạng nể nang, bao che trong nội bộ, nhất là trong lực lượng đấu tranh chống tham nhũng thì nay các bộ, ngành có liên quan chủ động, kiên quyết trong phát hiện, xử lý tham nhũng tiêu cực trong nội bộ.

Dẫn chứng trong 6 tháng đầu năm 2021, Phó ban Nội chính Trung ương cho biết đã có 43 cán bộ chiến sỹ trong lực lượng vũ trang công an và quân đội bị xử lý do tham nhũng tiêu cực; khởi tố mới 16 vụ án/19 bị can tham nhũng trong hoạt động tư pháp.

Một điểm đáng chú ý nữa trong 6 tháng đầu năm, đó là Ban Chỉ đạo đã thực hiện cơ chế mới về xử lý sai phạm được phát hiện trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án theo chỉ đạo của Tổng Bí thư.

Đó là, trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, nếu phát hiện vi phạm có dấu hiệu tội phạm thì chuyển ngay hồ sơ vụ việc đến cơ quan điều tra có thẩm quyền mà không chờ đến kết thúc quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán.

Còn trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, nếu phát hiện vi phạm liên quan đến cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý thì báo cáo ngay cho Thường trực Ban Chỉ đạo để kịp thời chỉ đạo xử lý; đồng thời chuyển ngay thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

"Có nhiều vụ án, bị can, bị cáo vào trong trại giam rồi nhưng mà về mặt kỷ luật đảng chưa xử lý được. Nhưng với cơ chế này thì có sự phối hợp đồng bộ chặt chẽ", ông Học phân tích.

Phó ban Nội chính Trung ương cho hay, Tổng Bí thư giao cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương phải kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những cán bộ đảng viên diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý vi phạm kỷ luật Đảng.

Các cơ quan chức năng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ mà phát hiện cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý vi phạm thì phải kịp thời báo cáo ngay Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra xem xét, xử lý để báo cáo Trưởng ban Chỉ đạo (Tổng Bí thư).

"Một trong những nguyên nhân mà vừa rồi chúng ta xử lý nhiều kỷ luật Đảng, nhà nước, hình sự là chính cơ chế chỉ đạo của Tổng Bí thư chặt chẽ, các cơ quan phối kết hợp nhịp nhàng. Và từ cơ chế này, ở nhiều tỉnh, thành đã cụ thể hóa để áp dụng", Phó ban Nội chính Trung ương nhận định.

Theo ông Học, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã đi kiểm tra giám sát ở Khánh Hòa, TP.HCM - 2 địa phương có nhiều vụ án, vụ việc kéo dài, có nhiều khó khăn vướng mắc. Sau khi làm việc thì đã tháo gỡ được khó khăn, vướng mắc và các địa phương này đã khởi tố được nhiều vụ án từ các kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm tra.

Không được phép nghỉ, không được phép ngừng

Về phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Tổng Bí thư yêu cầu, thời gian qua công tác phòng, chống tham nhũng đã không ngừng, không nghỉ dù trong điều kiện dịch bệnh như thế thì thời gian tới, “càng không được phép nghỉ, không được phép ngừng”.

“Thời gian qua chúng ta đã làm mạnh mẽ, quyết liệt rồi, bài bản rồi thì thời gian tới phải làm mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa, bài bản, nề nếp hơn nữa trong phòng, chống tham nhũng. Đây là yêu cầu của Tổng Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo”, ông Nguyễn Thái Học nhấn mạnh.

Giải đáp băn khoăn của nhiều người cho rằng, trong tình hình dịch bệnh Covid -19 này thì chống tham nhũng thế nào, Phó Ban Nội chính Trung ương nêu suy nghĩ, tham nhũng xác định là giặc nội xâm. Chống covid -19 là chống giặc Covid -19 thì chống tham nhũng là chống giặc nội xâm để đem lại niềm tin, lòng tin của người dân đối với Đảng, chế độ cũng quan trọng. Chống tham nhũng để làm trong sạch đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Cho nên không lơ là nhiệm vụ phòng chống tham nhũng

“Tổng Bí thư nói rằng, bây giờ với nề nếp, với kết quả đạt được trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng 6 tháng cuối năm chỉ có tiến liên chứ không được thụt lùi, đây là một xu thế không thể nào ngừng lại được”, Phó Ban Nội chính Trung ương nói.

Phòng chống tham nhũng là vị sự nghiệp chung của Đảng, Nhà nước, chế độ. Cho nên, Tổng Bí thư nói, khi xử lý những cán bộ, nhất là cán bộ cấp cao rất là đau và cũng dẫn lại việc mới xử lý 1 cán bộ cấp cao mới nhất vừa rồi. Nhưng vì sự nghiệp chung, vì đòi hỏi của người dân, vì niềm tin của người dân thì phải cương quyết xử lý.

Thu Hằng