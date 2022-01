Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay (6/1) cho biết, đang tiến hành lấy lời khai, điều tra nguyên nhân vụ án khiến 1 người tử vong, do mâu thuẫn vợ chồng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19h ngày 5/1, chị Phan Tôn Nữ Mỹ Ngọc (SN 1989, quê TP.HCM) sau khi đi làm trở về nhà tại khu phố Mỹ Thạnh, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, thì nhìn thấy chống là anh Nguyễn Văn A. (SN 1989, tạm trú phường Mỹ Xuân) đang nằm chơi game.

Lúc này, giữa hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, cãi vã rồi đánh nhau. Tại đây, anh Văn A. dùng tay tát vào mặt chị Ngọc một cái, chị Ngọc lao tới cào vào mặt anh Văn A.

Tiếp đó, anh Văn A. chạy xuống bếp lấy 1 con dao loại Thái Lan đi lên đe dọa chị Ngọc: “tao hôm nay sẽ chết chung với mẹ con mày”. Trong lúc xô xát, Ngọc xô anh Văn A. té ngã xuống nền nhà và phát hiện vùng ngực chống chảy máu.

Ngay sau đó, người phụ nữ này thuê ôtô đưa anh Văn A. đi cấp cứu tại bệnh viện Bà Rịa-Vũng Tàu, nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Phú Mỹ đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra vụ việc. Qua làm việc, chị Ngọc khai nhận diễn biến vụ việc như trên.

Kết quả khám nghiệm tử thi bước đầu xác định trên người nạn nhân có nhiều vết xây xát trên mặt, cánh tay, bả vai và 1 vết thương thấu ngực, thủng tim. Qua khám nghiệm hiện trường cơ quan công an cũng đã thu giữ 4 con dao nghi là vật chứng, nhiều vết máu tại nhà nạn nhân.

Vụ việc được Công an thị xã Phú Mỹ bàn giao cho Công an tỉnh điều tra, làm rõ theo quy định.

Quang Hưng

