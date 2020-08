Công an tỉnh An Giang ập vào kiểm tra một quán karaoke, phát hiện nhiều khách cùng chủ quán, nhân viên dương tính với ma túy.

Ngày 8/8, Công an tỉnh An Giang cho biết, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội vừa phối hợp cùng Công an TP Long Xuyên bắt quả tang nhiều nam nữ sử dụng ma tuý trong quán karaoke.

Cảnh sát phát hiện nhiều nam nữ đang sử dụng ma tuý trong quán karaoke. Ảnh: Tiến Tầm

Khuya hôm qua, lực lượng Công an ập vào kiểm tra hành chính quán karaoke Kinh (đường Lê Văn Nhung, phường Mỹ Bình).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện trong 3 phòng của quán có 12 khách, độ tuổi từ 16 đến 37, nghi vấn đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ nhiều viên nén màu hồng và bọc nylon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy.

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện nhiều chất bột tinh thể màu trắng nghi là ma túy mà các nam thanh nữ tú này đang sử dụng.

Tang vật. Ảnh: Tiến Tầm

Bước đầu các nam nữ thừa nhận đang sử dụng ma tuý. Ảnh: Tiến Tầm

Qua thử test nhanh có 12 khách và 6 nhân viên của quán dương tính với chất ma túy.

Quán karaoke nói trên do Huỳnh Chí Nhân (36 tuổi, ngụ TP Long Xuyên) thuê kinh doanh.

Đáng nói, Nhân cũng là một trong 18 người dương tính với chất ma túy.

Bước đầu, các thanh niên này thừa nhận đang sử dụng trái phép chất ma túy tại các phòng trên thì bị lực lượng Công an kiểm tra bắt quả tang.

Thiện Chí