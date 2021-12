Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty đấu giá hợp danh An Trà My Hồ Văn Chung vừa bất ngờ có thư xin lỗi sau khi khởi kiện.

Về việc đấu giá chiếc xe Mercedes tổ chức tại trụ sở Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An), ngày 18/7, Tạp chí điện tử Hòa nhập có bài "Nghệ An: Công ty đấu giá hợp danh An Trà My vi phạm Luật Đấu giá tài sản”.

Sau bài viết, ông Hồ Văn Chung, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty đấu giá hợp danh An Trà My đã ký đơn khởi kiện bài viết.

Tuy nhiên, mới đây chính ông Chung đã bất ngờ gửi thư xin lỗi đến tạp chí với nội dung:

Vào ngày 30/3, Công ty An Trà My đã tổ chức đấu giá chiếc xe Mercedes - Benz, tại Công an huyện Nghĩa Đàn.

Việc tổ chức đấu giá nói trên của công ty đã có một số vi phạm với quy định của Luật Đấu giá và đã bị Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An xử phạt vi phạm hành chính 45 triệu đồng.

“Các vi phạm của Công ty An Trà My đã được Tạp chí điện tử Hòa nhập phản ánh. Tuy nhiên, do bức xúc và nóng giận nên tôi đã khởi kiện tạp chí. Việc làm của tôi làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tạp chí. Vì vậy, tôi viết thư này để gửi lời xin lỗi sâu sắc đến Tạp chí điện tử Hòa nhập và mong được đồng hành, hợp tác với tạp chí trong thời gian tới” - thư của ông Chung nêu.

Công ty đấu giá hợp danh An Trà My, đơn vị tổ chức đấu giá chiếc xe Mercedes gửi thư xin lỗi

Ngày 14/12, thông tin cho biết, ông Nguyễn Ngọc Quyết - Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Hòa nhập đã có đơn khiếu nại Sở TT&TT tỉnh Nghệ An về việc ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính liên quan bài viết “Nghệ An: Công ty đấu giá hợp danh An Trà My (Công ty An Trà My) vi phạm Luật Đấu giá tài sản”, đăng trên tạp chí vào ngày 18/7.

Trước đó, Thanh tra Sở TT&TT Nghệ An ra quyết định xử phạt vào ngày 11/11 đối với Tạp chí điện tử Hòa nhập, với lý do: “Thực hiện không đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép hoạt động báo chí, không đúng giấy phép sản xuất kênh chương trình trong nước gây ảnh hưởng ít nghiêm trọng”.

Thanh tra Sở TT&TT Nghệ An cho biết, việc khiếu nại sau khi xử phạt hành chính là quyền của tạp chí. Nội dung khiếu nại đúng hay sai thì phải chờ kết luận.

Phạt tạp chí Hoà nhập 30 triệu đồng về bài viết đấu giá xe Mercedes Đơn vị đứng ra tổ chức đấu giá chiếc xe Mercedes đã kiện Tạp chí điện tử Hoà nhập viết bài sai tôn chỉ mục đích. Thanh tra Sở TT&TT tỉnh Nghệ An đã ra quyết định xử phạt hành chính 30 triệu đồng.

Quốc Huy