Báo cáo tại phiên họp, Phó Giám đốc Sở Y tế Vũ Cao Cương cho biết, tại Hà Nội, từ ngày 5/7 đến nay đã ghi nhận nhiều ca mắc mới, đặc biệt xuất hiện các chùm ca bệnh có số lượng ca mắc lớn. Hà Nội đã thực hiện rà soát, lấy mẫu xét nghiệm cho 10.249 người tại các khu vực có nguy cơ cao (công nhân làm việc tại các Khu công nghiệp; người làm dịch vụ vận tải, tiểu thương tại các chợ đầu mối, chợ dân sinh; bảo vệ, nhân viên vệ sinh). Kết quả tất cả đều âm tính. Rà soát, xác định được 10.663 người về từ TP.HCM từ ngày 23/6, đã lấy mẫu xét nghiệm cho 9.042 người, kết quả: 19 dương tính, còn lại âm tính. Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, hiện nay có rất nhiều khó khăn, hạn chế ở các chốt kiểm soát. Riêng Công an đã tăng thêm 2 cảnh sát cơ động, 1 CSGT, 2 cảnh sát ở quận huyện. Tuy nhiên, cán bộ y tế phải làm thủ tục xét nghiệm, khai báo y tế bị chậm nên gây ùn tắc. Công an TP sẽ tập trung vào 8 đến 10 chốt trọng điểm là đầu mối giao thông lớn từ các tỉnh về. Đồng thời, tính toán phân làn xe tải, xe container không đi qua Hà Nội để giảm bớt số lượng phương tiện phải kiểm soát.