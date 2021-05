Chủ tịch huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái kêu gọi người dân tố giác người nhập cảnh trái phép và sẽ thưởng 10 triệu đồng/trường hợp nhập cảnh trái phép được tố giác.

Chủ tịch huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái Hà Đức Anh vừa ký văn bản phát động phong trào toàn dân tố giác người nhập cảnh trái phép phòng chống dịch Covid-19.

Văn bản nêu rõ, hiện nay tình hình dịch Covid-19 có diễn biến hết sức phức tạp. Công an các tỉnh thành đang ra quân truy quét và phát hiện số lượng lớn người nước ngoài nhập cảnh trái phép, cư trú chui trong cộng đồng dân cư tại một số tỉnh thành. Nhiều đối tượng đang bỏ trốn.

Tỉnh Yên Bái nói chung và huyện Văn Yên nói riêng là địa bàn các đối tượng nhập cảnh trái phép có thể lợi dụng, lẩn trốn. Đây là nguồn lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 đặc biệt nguy hiểm và khó kiểm soát.

Chủ tịch huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái Hà Đức Anh

Để chủ động phát hiện, ngăn chặn xử lý kịp thời người nhập cảnh trái phép vào địa bàn huyện, phục vụ tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND huyện Văn Yên phát động toàn dân huyện Văn Yên nêu cao tinh thần, trách nhiệm, chủ động, tích cực phát hiện, tố giác người nhập cảnh trái phép.

Ai là người đầu tiên phát hiện và báo cáo sớm nhất cho cơ quan Công an huyện về người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào địa bàn, hoặc người Việt Nam nhập cảnh trái phép vào địa bàn mà không khai báo, sẽ được Chủ tịch huyện thưởng 10 triệu đồng mỗi trường hợp nhập cảnh trái phép được tố giác.

Khi phát hiện người nhập cảnh trái phép, người dân liên hệ số điện thoại trực ban Công an huyện Văn Yên: 02163834122 hoặc gọi điện trực tiếp cho Đại úy Lê Anh Quyền, đội trưởng Đội An ninh, Công an huyện Văn Yên theo số điện thoại 0977886267.

Theo thông cáo ngày 7/5 của tỉnh Yên Bái, tính đến nay, tỉnh ghi nhận 5 ca mắc Covid-19, trong đó 4 ca là chuyên gia người Ấn Độ được cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 1 người là nhân viên khách sạn Như Nguyệt 2.

Hiện tại 5 trường hợp này đang cách ly và điều trị tại BV Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung. Ngoài ra, có 1 công dân của huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái mắc Covid-19 nhưng đang điều trị cách ly tại BV Bệnh nhiệt đới Trung ương, cơ sở Kim Chung (Đông Anh - Hà Nội).

Về điều tra, truy vết, cách ly y tế đối với trường hợp liên quan đến BV K cơ sở 3 Tân Triều, đến 18h hôm nay, tỉnh Yên Bái đã xác định được 330 người đi/đến BV K cơ sở 3 Tân Triều; đã lấy mẫu xét nghiệm của 11 người liên quan, đang chờ kết quả; đã đưa 328 trường hợp đi cách ly tập trung, 2 trường quá hạn thời gian, cách ly tại nhà.

Liên quan đến BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh (Hà Nội), trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã xác định và lấy mẫu xét nghiệm của 41 người liên quan; đã có 38 mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính lần một với SARS-CoV-2; các mẫu còn lại đang chờ kết quả; 38 trường hợp đang cách ly tập trung, 3 trường hợp quá hạn thời gian, cách ly tại nhà.

Các trường hợp F1, F2 liên quan đến các ca nhiễm Covid-19 đều được lấy mẫu, phần lớn đã có kết quả âm tính và một số đang chờ kết quả, hiện đang được cách ly theo quy định.

Toàn tỉnh hiện có 773 trường hợp đang cách ly tập trung; cách ly tại nhà 2.315 trường hợp; theo dõi sức khỏe 809 trường hợp.

