Khi nghe người dân hỏi về việc ở trong khu nhà trọ mà chưa nhận được gói an sinh, Chủ tịch quận Bình Tân, TP.HCM lập tức gọi điện hỏi chuyện trực tiếp. Đồng thời, mong người dân thông cảm khi tổ trưởng trả lời chưa phù hợp.

Bạn Nguyễn Ngọc Bảo Nguyên ở phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân gửi câu hỏi đến Chương trình Dân hỏi - Thành phố trả lời tối 31/8 trình bày, vợ chồng đang ở trọ và là lao động tự do, thất nghiệp 2 tháng nay do dịch. Nhà có mẹ già và con nhỏ, thiếu sữa cho con mà đến nay vẫn chưa nhận được gói an sinh hay bất cứ sự hỗ trợ nào.

Tham gia chương trình, ngay khi nghe câu hỏi này, Chủ tịch UBND quận Bình Tân Nguyễn Minh Nhật lập tức yêu cầu bấm máy điện thoại để hỏi chuyện trực tiếp.

Khi được hỏi, bạn Nguyên cho biết, nhờ có ý kiến lên chương trình nên trong sáng nay bạn đã được phường gọi điện lên nhận 1,5 triệu.

Giải thích thêm về việc này ông Lê Quang Tự Do, Phó cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử (Bộ TT&TT) cho biết, những câu hỏi độc giả gửi đến, có địa chỉ cụ thể, chương trình có gửi thông tin đến phường đó với mong muốn giải quyết cho người dân được sớm nhất.

Tiếp tục trao đổi, ông Nhật hỏi thêm ở trọ như vậy đã được nhận túi quà an sinh chưa, thì Nguyên cho biết là chưa nhận được.

Ông Nhật nhận khuyết điểm vì đã chậm trễ việc chi trả gói an sinh, và hứa sẽ rút kinh nghiệm để đẩy nhanh tiến độ.

Hỏi tổ trưởng thì đẩy lên phường

Anh Nguyễn Đức Hiếu cũng ở quận Bình Tân bày tỏ sự ấm ức viết: “Em đại diện cho những người dân trong hẻm 302 Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo, quận Bình Tân. Dù đã đăng ký nhiều lần, khi thấy nhiều hộ lân cận nhận được mà em chưa được, em hỏi tổ trưởng thì nhận được câu trả lời không rõ ràng, rồi nói “muốn gì thì đi thưa đi”. Em liên hệ hỏi phường thì phường nói hỏi tổ trưởng…”.

Ông Nhật nhìn nhận, khó khăn cũng tương tự nhiều người dân, nhưng có vấn đề là thái độ của tổ trưởng với người dân.

Để làm rõ, ông Nhật cũng đề nghị MC Quyền Linh gọi trực tiếp cho người dân.

Nhiều gói quà an sinh đang được phát đến người dân TP

Từ cuộc điện thoại, anh Hiếu chia sẻ, nhà có 5 người đang trong khu nhà trọ, có em bé 1 tuổi và thất nghiệp lâu rồi. Khi nhà nước nói giãn cách là tự giác đóng cửa ở nhà.

Anh Hiếu cũng cho biết, anh bức xúc vì gói an sinh xã hội từ đợt dịch năm 2020 đã không được nhận và đến nay cũng vẫn chưa thấy dù nhiều lần gửi đề nghị lên tổ dân phố, lên phường.

Khi ông Nhật hỏi nguyên do thì anh Hiếu chia sẻ, anh cũng từng hỏi tổ trưởng thì được chỉ dẫn lên trưởng khu phố, rồi được chỉ tiếp lên phường.

“Lên phường thì phường đẩy lên UBND TP, nói TP chưa chuyển tiền thì sao có và tôi đã đợi 2 năm rồi”, anh Hiếu nói.

Qua đây, ông Nhật cũng hứa sẽ cho kiểm tra, nếu gia đình anh Hiếu đã có trong danh sách nhận gói hỗ trợ thì sẽ phát sớm, nếu chưa có sẽ bổ sung.

“Tôi sẽ rà lại danh sách và chưa có thì sẽ bổ sung theo hộ, được 1,5 triệu. Nếu gia đình khó khăn nữa thì kêu gọi các mạnh thường quân khác hỗ trợ bằng các gói an sinh với mục tiêu không để người dân thiếu ăn”, ông Nhật cho biết.

Đồng thời, ông Nhật cũng nhận lỗi khi thái độ trả lời của tổ trưởng hay phường chưa được phù hợp, sẽ tiếp thu để chấn chỉnh và mong người dân chia sẻ, thông cảm.

Về việc nhiều người dân phản ánh đến nay chưa có người hỗ trợ đi chợ hộ, ông Nhật cũng thông tin, đã công bố các số điện thoại để phản ánh và sẽ cho kiểm tra lại.

Ông Nhật lưu ý, các phường, quận đều có số điện thoại để người dân liên hệ, gọi hỗ trợ. Có thể nhiều người cùng gọi thì nghẽn mạng nên người dân chờ để gọi.

Theo ông Nhật, nhiều người dân gọi hỗ trợ không được đã gọi trực tiếp cho ông, số điện thoại cũng được công khai và ai gọi ông cũng nghe.

Chia sẻ thêm về công tác an sinh trên địa bàn, ông Nhật cho biết, hiện quận có 37.720 gói hỗ trợ lao động tự do bị ảnh hưởng vì Covid-19, mỗi người được nhận 1,5 triệu. Có hơn 144 nghìn hộ gia đình khó khăn ở cả khu nhà trọ và bên ngoài cũng nhận được gói hỗ trợ này.

Tuy nhiên, ông Nhật cũng bày tỏ, hiện mới đang giải ngân, đã có 22 nghìn lao động tự do và 40 nghìn hộ được nhận.

Quận cũng muốn đẩy nhanh sớm hơn, nhưng áp lực ở cơ sở do số lượng quá nhiều. Vừa rồi các phường cố gắng làm luôn cả ngoài giờ, thậm chí ban đêm để hỗ trợ nhanh nhất tới người dân.

Ngoài ra, quận đã vận động được các chủ nhà trọ miễn, giảm được từ 50-100% cho người dân.

Bình Tân hiện là quận đông dân nhất TP.HCM với dân số hơn 784.000 người. Có khu công nghiệp và nhiều người dân sinh sống trong các khu nhà trọ.

Chương trình phát sóng trực tiếp (livestream) "Dân hỏi - Thành phố trả lời" do Sở TT&TT TP.HCM phối hợp với Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) thực hiện. Livestream sẽ được phát sóng lúc 20h hàng ngày trên Fanpage của Trung tâm Báo chí TP.HCM.

Dự kiến, trong chương trình tối 1/8, các vấn đề an sinh xã hội của người dân tiếp tục được giải đáp, trong đó có đại diện của chính quyền TP Thủ Đức.

Bạn Đinh Xuân Tuyên hỏi: Em bị Covid-19 và cách ly tại nhà thêm 14 ngày, tới nay đã nghỉ 2 tháng không có lương. Vậy em nghỉ như vậy có được BHXH hỗ trợ hay trợ cấp gì không? Em có đóng BHXH và công ty không trả lương.

Ông Nguyễn Quốc Thanh, Phó giám đốc BHXH TP.HCM cho biết, trong thời gian điều trị Covid-19 sẽ được tính là thời gian ốm đau. Thủ tục là cần cung cấp cho đơn vị quyết định cách ly, xét nghiệm PCR dương tính để hưởng chế độ ốm đau. Ngoài ra bạn cũng nói bạn bạn nghỉ 2 tháng nay, nếu như nghỉ không lương thì có thể được hỗ trợ theo quyết định 23 của Thủ tướng, cần gửi xác nhận đến công ty để gửi BHXH sẽ hỗ trợ cho bạn.

Thu Anh