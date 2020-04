Loan tin cho nhân viên nghỉ dịch Covid-19, người đàn ông bị phạt 12,5 triệu Tối nay, Sở TT&TT tỉnh Quảng Nam cho biết, đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông T.T.D (SN 1984, trú xã Bình An, huyện Thăng Bình) vì có hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật. Trước đó, ngày 22/2, ông T.T.D sử dụng Facebook có tên “công ty CP Phước Kỳ Nam”, nơi ông D đang làm việc, đăng thông tin với nội dung. “Thông báo của ban GĐ công ty. Do tình hình dịch Corona trên diện rộng, Ban GĐ công ty quyết định cho toàn bộ công nhân viên công ty được nghỉ việc, hưởng lương theo chế độ ngừng việc từ ngày 24/2 đến hết ngày 29/2 để công ty phun thuốc khử trùng. Vậy kính thông báo quý anh chị em công ty bố trí sắp xếp công việc”. Tại đây cơ quan chức năng, ông D. thừa nhận hành vi sai phạm của mình và cho biết mục đích đăng thông tin là để trêu đùa đồng nghiệp trong công ty. Đồng thời mong muốn công ty cho công nhân nghỉ làm việc để đảm bảo an toàn trong thời gian có dịch Covid-19. Sở TT&TT đã quyết định xử phạt 12,5 triệu đồng đối ông D.