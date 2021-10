Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi chỉ đạo các cấp, các ngành, quận, huyện sớm nghiên cứu cho kinh doanh ăn uống tại chỗ, các hoạt động sinh kế khác như vé số... tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

Chiều 19/10, Chủ tịch TP Phan Văn Mãi đã chủ trì buổi sơ kết tình hình kinh tế 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp cho 3 tháng cuối năm.

Ông Mãi giao Phó Chủ tịch Dương Anh Đức cùng Sở Y tế chuẩn bị kế hoạch tổng kết làn sóng dịch thứ 4 và sớm hoàn thiện phương án tổng thể về phòng, chống dịch. Ông yêu cầu các quận, huyện tổng kết trước, để có thực tiễn cho việc tổng kết cấp thành phố.

Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi yêu cầu sớm nghiên cứu mở bán ăn uống tại chỗ, bán vé số tạo việc làm cho dân

Đặc biệt, Chủ tịch TP chỉ đạo các cấp, các ngành và các địa phương: “Thời gian tới, tập trung nghiên cứu việc cho kinh doanh ăn uống tại chỗ, các hoạt động sinh kế khác, như bán vé số... tạo sinh kế cho người dân”.

Theo ông, nếu thực hiện được việc này, sẽ mở ra hàng triệu việc làm, tạo thu nhập cho hàng triệu người dân và giảm gánh nặng an sinh xã hội.

Về phục hồi kinh tế, người đứng đầu chính quyền TP yêu cầu các sở, ngành...hết sức tập trung hỗ trợ các DN phục hồi sản xuất kinh doanh.

Trong đó, hỗ trợ về lao động để khôi phục sản xuất; về chính sách vốn và tháo gỡ các vướng mắc, điểm nghẽn hạn chế động lực phát triển.

Không chỉ hỗ trợ DN, mà còn hỗ trợ các hộ kinh doanh khôi phục lại sinh kế làm ăn.

Ông cũng chỉ đạo các sở, ngành quan tâm về xúc tiến đầu tư. Khởi động, rà soát lại các dự án đầu tư mới trong những tháng cuối năm.

“Gần như cả TP là một khu công nghiệp, là trung tâm mua sắm...nếu phục hồi lại các hoạt động này sẽ tạo ra công ăn việc làm, thu nhập cho hàng triệu người dân, đóng góp ngân sách TP”, ông Mãi nhấn manh.

Ngoài ra, Chủ tịch TP cũng yêu cầu đẩy mạnh các dự án đầu tư công để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đến cuối năm đạt tỷ lệ 95%.

Thông tin thêm tại buổi họp, ông Mãi cho biết, kỳ họp Quốc hội tới khả năng sẽ điều chỉnh tăng ngân sách cho TP, nhưng cũng chỉ tăng từ 18% lên 21%, chứ không như mong muốn của TP là 23%.

Tham gia ý kiến trong phục hồi kinh tế, Phó Chủ tịch TP Dương Anh Đức cho rằng, các dịch vụ liên quan du lịch, lưu trú rất quan trọng nên cần tính toán cho phép mở lại chuyến bay quốc tế. Ông Đức gợi ý bắt đầu với chuyến bay giải cứu và hướng đến những chuyến bay thương mại quốc tế.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Minh Châu, tội phạm trộm cắp, cướp giật giảm trong ba tháng qua, nhưng ngay khi mới khởi động nới lỏng TP lại gia tăng. Điều này đòi hỏi bên cạnh các giải pháp của lực lượng công an, còn cần phát động phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc.



Về vấn đề ma tuý, ông đề nghị Công an TP tiếp tục nắm thêm tình hình người nghiện ma tuý, đặc biệt chú ý người ngáo đá. Bởi vừa qua TP đã xảy ra một số vụ trọng án có liên quan đến ngáo đá. Công an TP phải khảo sát, nắm lại toàn bộ những người ngáo đá, để có chế độ quản lý chặt chẽ.



Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Minh Châu cũng quan tâm đến tội phạm xã hội đen, tín dụng đen. Ông cho rằng, trong thời buổi phục hồi kinh tế, muốn khởi động lại phải có vốn, đây là cơ hội cho tín dụng đen phát triển.

TP Thủ Đức đạt mức 1 trong đánh giá cấp độ dịch Ông Hoàng Tùng, Chủ tịch TP Thủ Đức cho biết, lần đánh giá cấp độ dịch gần nhất ngày 16/10, TP Thủ Đức đạt cấp độ 1 trong 4 cấp độ dịch.

Hồ Văn