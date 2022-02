Lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên cho hay, do nghi phạm đã tự tử nên không thể khởi tố bị can. Tuy nhiên, cơ quan công an vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc xem có người liên quan hay không để xử lý.