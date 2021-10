Phiên tòa xét xử bà Phạm Thị Đoan Trang được TAND TP Hà Nội ấn định vào ngày 4/11 tới.

TAND TP Hà Nội đã có quyết định đưa bị cáo Phạm Thị Đoan Trang (SN 1978, ở quận 3, TP.HCM) ra xét xử tội Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tội phạm được quy định tại điểm a, b, c khoản 1, Điều 88 Bộ luật Hình sự.

Phiên tòa được mở vào sáng ngày 4/11, do thẩm phán Chử Phương Ngọc ngồi ghế chủ tọa.

Theo cáo buộc, trong khoảng thời gian từ ngày 16/11/2017 đến ngày 5/12/2018, bà Phạm Thị Đoan Trang có hành vi làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, bài viết có nội dung nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bà Trang còn trả lời phỏng vấn trên truyền thông nước ngoài nội dung xuyên tạc đường lối, chính sách của Nhà nước, phỉ báng chính quyền nhân dân; tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân.

Quá trình làm việc với Cơ quan Công an ngày 16/11/2017, bà Trang xác nhận mình là tác giả của “Báo cáo - nghiên cứu: Đánh giá luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 và tình hình thực hiện quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo” do Cơ quan điều tra thu giữ.

Đồng thời bà Phạm Thị Đoan Trang khai nhận, “báo cáo” này do bà cùng nhóm tác giả viết bằng tiếng Anh khoảng tháng 10/2017, sau đó dịch ra tiếng Việt và đăng tải, lưu hành (tuyên truyền) trên trang mạng Luatkhoa.org vào tháng 11/2017- trang báo điện tử do chính bà Trang cùng một số người sáng lập ra.

Cáo trạng cho rằng, bà Phạm Thị Đoan Trang phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi nhiều lần thực hiện các hành vi làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu có nội dung nhằm chống Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trước đó, bà Trang bị bắt truy nã vào ngày 7/10/2020.

Điều 88 quy định về tội Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Người nào có một trong các hành vi sau đây nhằm chống Nhà Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì bị phạt tù từ 3-12 năm: a, Tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; b, Tuyên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân; c, Làm, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, văn hóa phẩm có nội dung chống Nhà nước.

