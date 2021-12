Chiều muộn, Trung úy Bế Thanh Tú (Phòng CSGT công an tỉnh Lạng Sơn) từ đơn vị chạy vội lấy xe máy rồi tiến thẳng đến Trung tâm y tế huyện Lộc Bình…

Suốt thời gian dài làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, buổi chiều muộn ngày 11/6 vẫn để lại chiến sỹ Bế Thanh Tú kỉ niệm khó quên khi cứu sống sản phụ trong gang tấc.

Trung úy Bế Thanh Tú - đội CSGT hiến máu giúp sản phụ qua cơn nguy kịch

Sản phụ Vi Thị Linh sinh sống tại xã Thống Nhất, huyện Lộc Bình sau quá trình “vượt cạn” có dấu hiệu xanh xao, thiếu máu và uy hiếp đến tính mạng nếu không được chuyền máu kịp thời.

Liên hệ đến ngân hàng máu, các bác sĩ nhận tin dữ khi Trung tâm y tế huyện Lộc Bình thiếu nhóm máu B để cấp cứu cho sản phụ đang nguy kịch. Thông tin trên nhanh chóng được đẩy đến công an huyện Lộc Bình qua đầu mối tiếp nhận là Đoàn thanh niên của đơn vị.

Trung úy Bùi Huy Tùng (Công an xã Khuất Xá) hiến máu giúp sản phụ qua cơn nguy kịch

Tin nhắn được đăng tải trên nhóm với lời khẩn thiết từ gia đình sản phụ được hồi đáp nhanh chóng từ chiến sỹ Bế Thanh Tú và Bùi Huy Tùng (Công an xã Khuất Xá). Từ đơn vị cách Trung tâm Y tế hơn chục cây số, anh Tú và anh Tùng phóng xe với hi vọng giọt máu của mình sẽ cứu sống được người đang nguy cấp. Hơn 500ml máu của hai chiến sỹ được hiến tặng tại Trung tâm Y tế Lộc Bình như tiên dược, cứu sống sản phụ trong gang tấc.

Nhớ về quãng đường lên Trung tâm Y tế Lộc Bình, chiến sỹ Bế Thanh Tú và Bùi Huy Tùng chỉ có một ý nghĩ duy nhất – bằng mọi cách phải đến nhanh nhất với hi vọng cứu sống người.

Khi nhắc lại về kỉ niệm hiến máu, chiến sỹ Vy Trọng Nghĩa, công tác tại Trại tạm giam Công an tỉnh Lạng Sơn vẫn chưa quên giây phút hiến máu cứu một bệnh nhân thiếu máu điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Đó là buổi chiều ngày 19/5/2021, khi nhận tin từ đơn vị về bệnh nhân Bế Hồng Thiện đang cấp cứu do thiếu máu chưa rõ nguyên nhân, chiến sỹ Nghĩa khi đang làm nhiệm vụ tại Trại tạm giam đã xin phép đơn vị đi đăng kí hiến máu cứu người. 250 ml máu kịp thời được chiến sỹ Nghĩa hiến tặng đã kịp thời giúp đỡ bệnh nhân qua khỏi cơn nguy kịch.

Câu chuyện của các chiến sỹ Công an tỉnh Lạng Sơn nêu trên là những nét chấm phá sinh động trong bức tranh toàn cảnh về lực lượng Công an nhân dân tỉnh Lạng Sơn luôn hết mình cống hiến vì nhân dân. Những hành động dù lớn, dù nhỏ đặt trong những hoàn cảnh khác nhau đã góp phần củng cố lòng tin yêu trong nhân dân về lực lượng công an, củng cố thế trận lòng dân.

Được biết, trong năm 2021, Ban giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn phát động phong trào trong toàn lực lượng mang tên “Nụ cười chiến sỹ”. Phòng trào được phát động với hàng loạt các hoạt động ý nghĩa, bổ ích giúp hình ảnh lực lượng công an thêm gần dân.

Phong trào đề ra phương châm “5 xin, 5 luôn” gồm: Xin chào, xin cảm ơn, xin phép, xin lỗi, xin được hướng dẫn; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe và thấu hiểu, luôn giúp đỡ, luôn thượng tôn pháp luật.

Qua đó, nhằm tạo sự thống nhất từ nhận thức đến hành động của cấp ủy, thủ trưởng đơn vị và cán bộ, chiến sĩ trước yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng hình ảnh người công an nhân dân ứng xử văn minh, thân thiện, góp phần xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

Sau khi xây dựng phong trào, các đơn vị thuộc Công an tỉnh Lạng Sơn đã sôi nổi hưởng ứng với những mô hình, cách làm cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. Có 40/40 đơn vị, đoàn thể thuộc Công an tỉnh xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động và đăng ký mô hình thực hiện phong trào “Nụ cười chiến sĩ”.

Phong trào không chỉ thể hiện qua giao tiếp, xứng xử, hành động tại nơi làm việc, mà nó đã dần trở thành thói quen của các cán bộ chiến sỹ ở mọi lúc, mọi nơi. Qua đó, lan tỏa những việc làm tốt, những hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân, được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Với những việc làm thiết thực trong hưởng ứng phong trào “Nụ cười chiến sĩ”, đến nay đã có một cá nhân được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, chín cá nhân được tặng giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh. Trong đó, có một cá nhân và một tập thể chữa cháy bảo vệ tài sản cho nhân dân; một cá nhân hiến máu cứu người, một người nhặt được ví trả lại cho nhân dân… Ngoài ra, lực lượng Công an Lạng Sơn còn nhận được tám thư khen, thư cảm ơn của quần chúng nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Đoàn Bổng