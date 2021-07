Công an quận Bình Tân đã khởi tố hai trong số bốn người trong vụ người bán hàng rong vi phạm Chỉ thị 16 xô xát với tổ công tác phường.

Thông tin từ Công an quận Bình Tân cho hay, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với hai anh em Lê Văn Vũ (SN 1979) - Lê Văn Ca (SN 1981, cùng quê Hậu Giang, tạm trú quận Bình Tân) về hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý đối với hai con của ông Vũ là Lê Văn Quy (SN 2005) và Lê Thị Thuỷ (SN 2003).

Tại cơ quan công an, ông Vũ đã kể lại toàn bộ hành vi. Đồng thời, người đàn ông quê miền Tây khẩn cầu, cơ quan pháp luật xem xét, tha thứ cho ông.

Hai anh em Lê Văn Vũ (phải) và Lê Văn Ca (trái) tại cơ quan công an

Như đã thông tin, ngày 9/7, Tổ công tác của UBND phường Tân Tạo do ông Mai Thanh Sang, Phó Chủ tịch UBND phường làm Tổ trường, cùng cán bộ trật tự đô thị, bảo vệ dân phố, đi kiểm tra địa bàn, nhắc nhở, xử lý người dân vi phạm Chỉ thị 16 khi TP thực hiện giãn cách xã hội. Tại trước nhà số 266 đường Lê Đình Cẩn, Tổ công tác phát hiện ba cha con, gồm: Vũ, Quy và Thuỷ đang bán rau trên một xe lôi.

Khi phát hiện vi phạm, Tổ công tác đã lập biên bản, tạm giữ xe lôi gắn BKS 94F4 – 61… Tuy nhiên, ông Vũ không chấp hành, mà có hành vi chống đối Tổ công tác.

Lúc này, ông Lê Văn Ca (là em ruột của Vũ) vừa đi xe gắn máy đến, thấy sự việc xảy ra, ông Ca dùng điện thoại quay lại diễn biến.

Sau đó, ông Vũ cố nổ máy xe để rời hiện trường nhưng đã bị các thành viên Tổ công tác chặn lại. Sau màn cự cãi lớn tiếng thì xảy ra xô xát.

Cụ thể, ông Quy lao vào kẹp cổ, quật ngã ông Nguyễn Quang Vinh, cán bộ trật tự đô thị. Còn ông Vũ thì tháo nón bảo hiểm, ném trúng ông Nguyễn Thanh Bình, bảo vệ dân phố. Ông Ca cũng dùng tay tham gia đánh ông Bình nhưng không trúng.

Thấy cha, chú và em trai đang xô xát, Thuỷ la lối, cản trở Tổ công tác, sau đó, cả gia đình rời khỏi hiện trường và để lại chiếc xe lôi chở rau.

Trong chiều hôm đó, Tổ công tác UBND phường Tân Tạo đến Công an phường trình báo. Công an phường Tân Tạo và đội Cảnh sát hình sự (Công an quận Bình Tân) vào cuộc điều tra, mời 4 người lên làm việc.

