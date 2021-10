Sáng 29/10, Vụ Pháp chế (Bộ Y tế), Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) tổ chức hội thảo Các quy định liên quan tới y tế trong dự án Luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Trong hội thảo, đề xuất về việc cấm trẻ dưới 12 tuổi ngồi ghế trước, buộc trẻ dưới 4 tuổi phải ngồi ghế trẻ em nhận được nhiều sự quan tâm.

Theo Dự thảo Luật đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ do Bộ Công an đề xuất tại khoản 3 Điều 8 của dự thảo quy định: “Trẻ em dưới 12 tuổi hoặc chiều cao dưới 1,35m được chở trên xe ô tô chở người không được ngồi cùng hàng ghế của lái xe khi tham gia giao thông đường bộ. Trẻ em dưới 4 tuổi được chở bằng ghế thiết kế riêng dành cho trẻ em”.

Chỉ có 4/10.000 xe lắp ghế an toàn cho trẻ em

PGS. TS. Phạm Việt Cường, Trung tâm Nghiên cứu chính sách và phòng chống thương tích, Đại học Y tế Công cộng ủng hộ đề xuất này. Bởi theo thống kê, có hàng trăm trẻ em tử vong và hàng ngàn trẻ khác bị thương do tai nạn giao thông (TNGT). Trên 60% TNGT tại Việt Nam liên quan đến người lái và ngồi trên xe, xu hướng tai nạn giao thông liên quan đến ô tô tăng dần.

PGS. TS. Phạm Việt Cường lý giải, do trẻ em dưới 12 tuổi chưa đủ chiều cao để sử dụng dây an toàn. Nếu tai nạn xảy ra, dây an toàn không giữ được trẻ và sẽ bị lao về phía trước. Đó là lí do vì sao các tổ chức quốc tế khuyến cáo áp dụng với trẻ dưới 12 tuổi và chiều cao trung bình dưới 135cm thì không được ngồi tại ghế trước. Các hãng xe cũng đã có khuyến cáo trẻ em dưới 12 tuổi không ngồi tại hàng ghế phía trước.

Hội thảo những vấn đề y tế cần quy định trong dự án Luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ

Thực tế, nghiên cứu của Dự án Theo dõi các yếu tố nguy cơ an toàn giao thông đường bộ tại TP.HCM từ năm 2015 đến 2020, chỉ có khoảng 4/10.000 phương tiện có ghế an toàn cho trẻ em. Nhiều người dân chưa quan tâm đến việc lắp ghế an toàn cho trẻ em do thời điểm hiện tại chưa có chế tài quy định bắt buộc phải lắp thiết bị này trên xe.

PGS. TS. Cường cho rằng đây là thời điểm thích hợp để đưa quy định cấm trẻ em dưới 12 tuổi, cao dưới 1,35m ngồi tại ghế trước và trẻ em dưới 4 tuổi phải ngồi ở ghế an toàn dành cho trẻ em.

Sẽ áp dụng AI để giám sát việc chấp hành của người dân

Đại tá Đỗ Thanh Bình, Phó Cục trưởng, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đánh giá đề xuất cấm trẻ dưới 12 tuổi ngồi ghế trước cũng như buộc trẻ dưới 4 tuổi phải ngồi ghế trẻ em xuất phát từ thực tiễn tình hình chấp hành Luật an toàn giao thông, tình hình tai nạn giao thông và các khuyến cáo của các nhà khoa học. Đây là nội dung rất quan trọng trong Luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Đại tá Đỗ Thanh Bình

Cục Cảnh sát giao thông đã phối hợp với các đơn vị của Bộ Y tế và phân tích dữ liệu từ các vụ của Bộ Công an thì thấy rằng, đưa các quy định, chính sách có liên quan đến ghế an toàn cho trẻ em là phù hợp.

Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông cho biết thêm, thời điểm hiện tại, Cục CSGT đang xây dựng hệ thống giám sát qua camera, nghiên cứu và tìm ra các doanh nghiệp công nghệ thông tin ứng dụng trí tuệ nhân tạo để phát hiện được các hành vi không chấp hành Luật An toàn giao thông của người dân.

Tới đây, tiêu chuẩn kỹ thuật của các camera giám sát đều có thể soi được các góc độ lái xe, người trên xe có thắt dây an toàn hay không. Quá trình tuần tra trên đường, lực lượng CSGT sẽ áp dụng các kỹ thuật hiện đại nhất để phát hiện các vi phạm có liên quan, làm sao để các quy định của pháp luật được người dân thực hiện tự giác chứ không phải phạt là chính.

