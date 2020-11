Đối tượng giật dây chuyền của cô gái trên phố và bị Cảnh sát hình sự truy đuổi nóng, bắt gọn.

Đội Hình sự đặc nhiệm thuộc phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM chiều nay (25/11) bàn giao nghi can Đặng Văn Hảo (SN 1990, quê Bạc Liệu) cho Công an phường 12, quận 10 để lập hồ sơ, xử lý về hành vi “cướp giật tài sản”.

Nghi can Đặng Văn Hảo

Trước đó, trưa 24/11 tổ trinh sát của đội Hình sự đặc nhiệm đi tuần tra địa bàn, phát hiện Hảo điều khiển xe máy rảo quanh quận 10 có nhiều nghi vấn nên tổ chức đeo bám. Tại đường Sư Vạn Hạnh, phường 12, thấy cô gái đi bộ trên đường có đeo dây chuyền nên Hảo quyết định ra tay.

Hảo điều khiển xe tiếp cận, giật dây chuyền trên cổ nạn nhân rồi tẩu thoát. Lúc này tổ trinh sát hình sự nhập cuộc truy đuổi.

Tang vật vụ cướp giật

Hảo phóng xe bạt mạng trên đường phố đông đúc, cố gắng cắt đuôi trinh sát truy đuổi. Tuy nhiên chạy khoảng 5km, khi đến đường Lê Quang Sung, quận 6, Hảo va chạm với xe gắn máy của người đi đường nên bị té.

Hảo bỏ lại xe máy chạy bộ thoát thân, nhưng tổ trinh sát kịp thời ập đến, tiếp tục truy đuổi và bắt giữ Hảo cùng với tang vật.

Linh An